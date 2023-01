Mihai Rotaru, replică dură pentru Mihai Stoica: „Dacă li se interzice jucătorilor de la FCSB să bea alcool, se închid jumătate dintre cluburile din București!”

Discuția a pornit după ce Mihai Rotaru l-a caracterizat și lăudat pe Alexandru Ișfan, noul jucător al Universității Craiova, al cărui transfer a fost FANATIK.

Mihai Rotaru, replică dură pentru FCSB

dură la adresa lui Mihai Stoica, transmițându-le indirect conducătorilor „roș-albaștrilor” să își vadă de echipa lor, atacând jucătorii, despre care a lăsat să se înțeleagă că au patima alcoolului. Mihai Stoica a vorbit despre viața extrasportivă a lui Alexandru Ișfan, care este bun prieten cu Cristi Tănase:

„Noi am trimis doi scouteri să-l urmărească de când era la Mioveni, dar atunci aveam alte priorități. Am încercat să-l luăm acum un an, nu am reușit, iar acum am ajuns la un acord cu FC Argeș. E jumătate oltean, mama lui e născută într-un sat din Oltenia.

Ceilalți de la alte echipe ar fi bine să își vadă de treaba lor. Îl monitorizăm de un an de zile, Latovlevici l-a luat sub aripa lui, Lato l-a băgat în sala de forță. Ce s-a întâmplat mai departe de un an nu mai e treaba noastră, nu contează”.

„Jumătate de cluburile din București s-ar închide dacă li s-ar interzice jucătorilor FCSB-ului să bea. E o exagerare, dar e mesajul meu pentru cei de la FCSB să-și vadă de treabă!”, a fost replica acidă a lui Mihai Rotaru, la TV .

„Credem că Ișfan va arăta foarte bine la Universitatea Craiova!”

Mihai Rotaru a continuat și a precizat că a fost făcută mereu și că atacantul venit de la FC Argeș poate ajunge în echipa națională a României.

„Analiza a fost mereu făcută pentru el. El a fost folosit în diverse poziții, noi credem în el și are calități foarte bune. Are fizic de fotbalist, credem în el, trebuie să-și pună calitățile în valoare.

Credem că va arăta foarte bine la Universitatea Craiova. El e un jucător care știe ce vrea de la viață, credem că poate ajunge în echipa națională a României”, a mai spus Mihai Rotaru.

Mihai Stoica a răspuns atacului lui Mihai Rotaru, spunând despre patronul oltenilor că este mult prea sensibil: „Eu nu am spus așa ceva niciodată că are prietenie cu Tănase. Nu știu nimic, eu nu umblu în Pitești”.

„Nu am vorbit despre Universitatea Craiova, pot să vorbesc și eu dacă vreau despre Craiova. Știu și eu unde sunt păcănelele în Craiova, știu și eu unde sunt cluburi în Craiova, dar tac.

Să nu se mai imflameze Rotaru, cred că e puțin cam sensibil”, a mai spus MM Stoica, la TV .