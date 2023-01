Alexandru Ișfan, obiectiv îndrăzneț după transferul la Universitatea Craiova: „Vreau să fac pasul la naționala României”. Video

Alexandru Ișfan este primul transfer efectuat de Universitatea Craiova în această iarnă, iar atacantul de 22 de ani se află în cantonamentul din Antalya cu lotul juveților. Fostul jucător al celor de la FC Argeș a dezvăluit ce obiective și-a fixat după transferul la trupa antrenată de Eugen Neagoe.

Alexandru Ișfan are planuri mari la Universitatea Craiova: „La final să fim campioni”

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Internaționalul de tineret român a dezvăluit că a fost dorit de olteni și în anii precedenți și se bucură că mutarea sa la formația din Bănie s-a concretizat în această iarnă.

„Sunt foarte bucuros că am venit la Universitatea. Referitor la cum mă simt știind că am fost dorit, pentru că au fost discuții de mai mult de doi ani, iar acum mă bucur că s-au concretizat și am semnat, sunt foarte fericit. Am câțiva prieteni cu care mă știu de ceva timp, care au trecut pe la club”, a spus Alexandru Ișfan.

Tânărul atacant a mărturisit că își dorește să câștige titlul de campioană a României cu Universitatea Craiova la finalul sezonului 2022-2023 din SuperLigă. Alexandru Ișfan a declarat că a rămas impresionat de suporterii alb-albaștrilor și stadionul „Ion Oblemenco”.

„Suporterii sunt minunați, la fel și stadionul și multe chestii pe care nu le pot spune, dar sunt foarte fericit. În primul rând vreau să îmi ajut echipa cât mai mult, să marchez și la final să ne bucurăm cu toții, să fim campioni”, a declarat atacantul oltenilor.

Alexandru Ișfan, obiectiv îndrăzneț după mutarea la Universitatea Craiova: „Să fac pasul la prima reprezentativă a României este un obiectiv al meu”

Alexandru Ișfan a mărturisit că se cunoștea cu majoritatea jucătorilor de la , fiind coleg cu Vlad Screciu, Jovan Markovic, Alex Cîmpanu și Ștefan Baiaram la reprezentativa condusă de Emil Săndoi. Acesta a declarat că își dorește să debuteze pentru națională României, după transferul la formația din Bănie.

„Mă știam cu băieții de la U21, Screciu, Markovic, Cîmpanu, Baiaram și Florescu care este la mine din oraș, ne știm de mici. Cu Dan Nistor mă știm, iar cu restul băieților mă știu din campionat. Odată cu pasul făcut la Universitatea Craiova trebuie să trec cât mai repede, iar să fac pasul la prima reprezentativă a României este un obiectiv al meu”, a spus Alexandru Ișfan.

Tânărul atacant așteaptă cu nerăbdare să joace primul său meci în tricoul Universității Craiova pe stadionul „Ion Oblemenco”. Acesta le-a transmis suporterilor că îi așteaptă pe arena din Bănie la primul meci de pe teren propriu din 2023, cu FC Hermannstad.

„Abia aștept să fiu pe «Ion Oblemenco», să fiu alături de ei (n.r. suporterii Universității Craiova), să joc, să cântăm la final și să ne bucurăm. Îi așteptăm pe suporteri alături de noi la stadion”, a încheiat noul transfer al Universității Craiova.

