Mihai Rotaru rupe tăcerea despre situația lui Jovan Markovic: „O minciună! Uitați-vă în minutul 94!”

Mai mult, Markovic ar fi fost pus la regim pentru a da jos kilogramele în plus. Această informație este negată vehement de patronul Craiovei, Mihai Rotaru, cel care consideră că Markovic nu are nici cea mai mică problemă cu greutatea. Mai mult, atacantul oltenilor ar fi un alt jucător, mult mai implicat și serios.

Este Jovan Markovic supraponderal? Răspunsul categoric

”Lui Markovic i s-a făcut un regim alimentar special. Este supraponderal sau nu?”, a întrebat Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, citând o serie de informații prezentate de Prosport.

ADVERTISEMENT

”Este o minciună în totalitate! Nu este supraponderal, să-l sunați pe medicul echipei naționale acum și întrebați dacă are 100 de grame în plus. Atât! Într-adevăr i-a scăzut în țesutul adipos în ultimele șase săptămâni.

Nu vorbim de o săptămână, două, să credeți că s-au întâmplat aceste metamorfoze în 5 zile. Țesutul adipos i-a scăzut. A pus masă musculară. Ca și greutate, îl sunați pe domnul doctor Stamatescu. Ce a fost la Markovic altceva trebuie să ne uităm, că în minutul 94 a venit fundaș stânga și a respins o minge în corner”, a replicat Mihai Rotaru, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cristi Coste a remarcat cum, în trecut, Jovan Markovic ar fi venit foarte rar să-și ajute apărarea, însă acest lucru se întâmplă tot mai des în prezent. ”I se întâmplă mai rar să fie în propriul careu. Și-a schimbat puțin gândirea și abordarea fotbalului și Markovic”, a remarcat Cristi Coste, vizibil impresionat.

Jovan Markovic ar fi pe un drum foarte bun

”E pe un drum bun, această calificare a echipei naționale va ridica foarte mult nivelul campionatului. Sunt cel puțin 30 de jucători în România care cred despre ei că sunt mai bun decât cei 25 care sunt acum, iar cei 30 vor dori să fie în Germania peste 6 luni de zile.

ADVERTISEMENT

Ei vor încerca să demonstreze, că vor fi doi jucători de la FCSB, 3 de la Rapid, unu de la CFR, 4 de la Craiova, care-și doresc. Unii au mai fost acolo”, a replicat Mihai Rotaru. În încheiere, patronul Universității Craiova a anunțat că mulți fotbaliști din România vor trage tare până la vară, tocmai pentru a ajunge la Euro 2024, astfel că nivelul SuperLigii va crește semnificativ.

”Această competiție, calificare, va ridica nivelul campionatului românesc. Nu e vorba de ei. E vorba de Săpunaru, de Camora, de Oaidă, de Șut. Sunt acești jucători toți valoroși, vor încerca să demonstreze că în vară merită să fie pe teren în Germania, asta va crește nivelul campionatului.

ADVERTISEMENT

Eu nu sunt un privilegiat, acei jucători au muncit, jumătate din calificarea în meciul cu Kosovo îi aparține lui Screciu. Screciu știa de la analiza video că atacantul lor…a căutat contactul, a venit cu gingia spartă. Gingia asta poate va însemna calificarea noastră i-am spus”, a transmis Mihai Rotaru.

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Rotaru rupe tăcerea despre situația lui Markovic