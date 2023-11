Mihai Rotaru – Vivi Rachită, contre în direct: “Spui o mare prostie” / “Eram în tribună!”

Printre altele, este nașul lui Alexandru Mitriță.

Contre Mihai Rotaru – Vivi Răchită în direct la FANATIK SUPERLIGA

Mihai Rotaru a fost deranjat de faptul că Vivi Răchită a spus că acesta are întâlniri cu jucătorii echipei, El exclude faptul că primește telefoane din partea jucătorilor.

Răchită spune că are martori în ceea ce privește telefoanele primite de Rotaru, spunând că sunt povesti mai vechi, de acum mai mulți ani. Iată dialogul:

Mihai Rotaru: Vivi Răchită a spus o mare prostie. I-am spus și în față. Niciodată nu m-au sunat pe mine jucătorii. Nu știu ce visează Vivi.

Vivi Răchită: Eram în lojă, am martori, la Ploiești.

Mihai Rotaru: Băi, Vivi, termină cu prostiile, nu m-a sunat nimeni niciodată. Niciodată, Vivi, ești într-o mare eroare. Te rog frumos, îți spun cu toată prietenia.

Vivi Răchită: Îl am martor pe Bogdan.

Mihai Rotaru: Pe cine vrei tu, lasă-mă cu martorii. Dacă îți spun că nu m-au jucat niciodată.

Vivi Răchită: Acum 10-12 ani.

Mihai Rotaru: Acum 12 ani nu eram în fotbal, acum nouă ani am promovat în Liga 1. Asta este o prostie.

Explicații pentru relația cu jucătorii

În același timp, recunoaște că este nașul lui Mitriţă, dar și că a mers cu acesta și cu Mihăilă în avion privat, însă după ce ei au plecat de la Craiova. Spune că singurul care a îndrăznit să îi trimită un mesaj a fost Andrei Ivan, într-un moment de dezamăgire.

”Singurul mesaj a fost acel mesaj dat noaptea de Ivan. Era un copil căzut, un jucător de fotbal român, fără nimeni lângă el, mi-a zis că nu știe ce să facă. În rest, nu am astfel de discuții, nu mă întâlnesc cu ei, nu vorbesc cu ei la telefon, am ședințe și atât. Totul pleacă de la nea Piți,

Pițurcă a spus că Rotaru vorbește cu jucătorii, acest bulgăre s-a răstogolit în tot spațiul public. Sunt conducător de club, cei care mă cunosc știu că sunt un tip care îmi țin cuvântul. Cum aș pica eu în momentul ăsta în fața jucătorilor, auzind declarația mea și știind că eu fac altfel.

Am altă relație, după ce a plecat la New York, Mitriță mi-a devenit fin. Contractul s-a negociat la mine acasă. El a venit cu soția la mine acasă, atunci s-au cunoscut soțiile noastre și s-au plăcut. După ce au plecat la New York, la câteva luni, ne-au cerut de nași. Mai e zvonul că zbor cu ei în avioane private.

Am zburat în avion cu Mitriță și Mihăilă după ce i-am vândut. Au mai fost doi jucători care doar au urcat în avion, nu ne-am întâlnit. Dacă tu mergi, ai locuri libere în avion și te roagă cineva să îl iei, ce faci? Nu îl iei, îl lași acasă?”, a spus Mihai Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA.

