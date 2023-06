Mihai Stoica anunță un transfer surprinzător pe axa FCSB – Universitatea Craiova: „Avem cu cine să-l înlocuim”

Este vorba despre Marius Francisc, fostul analist video al vicecampioanei României, iar oficialul FCSB-ului a spus că se vor găsi înlocuitori, dar nu se pune problema ca acesta să fi divulgat informații din cadrul clubului în finalul sezonului recent încheiat.

Mihai Stoica anunță un transfer de senzație pe axa FCSB – Universitatea Craiova

un transfer pe axa FCSB-Universitatea Craiova, Marius Francisc, analistul video al vicecampioanei României, fiind luat de Mihai Rotaru în tabără oltenilor:

„Se transferă cineva de la FCSB la CSU Craiova, dar vă mai las să fierbeți puțin. Analistul nostru video, Marius Francisc va pleca de la noi la CSU Craiova. Nu e o problemă, pentru că are cine să-l înlocuiască.

E un analist video foarte bun, însă avem înlocuitori. Suntem în continuare un club atractiv pe piața analiștilor video. Noi suntem ca Bayern, Bayern are un plafon pe care nu-l depășește”.

„Omul și-a făcut treaba la noi, am avut încredere în el, nu se pune problema de așa ceva. La Bălgrădean s-a întâmplat cu totul altceva, a fost urât, pentru că domnul Copilu i-a spus să nu ne zică nimic.

Dacă noi jucam cu CFR și Bălgrădean apăra un penalty, era ok, dar el a jucat cu Botoșani și a greșit. Am dubii mari în privința a ceea ce s-a întâmplat atunci. Am aflat pe surse că a semnat cu CFR”, a mai spus MM Stoica, la TV .

„Când Bălgrădean era dat afară de la Chiajna, eu umblam după el!”

și a vorbit despre Cristi Bălgrădean, explicând motivul pentru care plecarea sa la CFR Cluj a fost deranjantă pentru club, amintind și de felul în care a fost adus „Pufi” la FCSB.

„Când era prin Italia și îl dădea afară Chiajna, eu umblam după el să-l aducem la echipă. El nu mai era titular nici măcar la Chiajna, să ne amintim!

L-am luat la o parte și l-am întrebat ce face până la urmă, mi-a spus că pleacă la CFR, dar că n-a vândut meciul și că i s-a spus să nu ne zică nimic. Dar ne-a ascuns că a semnat cu CFR-ul, ceea ce nu e deloc în regulă”, a mai spus MM Stoica.

