Mihai Stoica, atac brutal după faultul lui Onea la Florinel Coman: „Numai un animal poate să facă așa ceva!”

Managerul general al vicecampioanei României l-a făcut praf și pe Horațiu Feșnic, arbitrul confruntării, despre care a spus că a luat cu bună știință mai multe decizii greșite și că nu a vrut să meargă să verifice fazele la VAR.

Mihai Stoica, atac brutal după faultul lui Onea la Florinel Coman

Mihai Stoica a avut un atac brutal la , pe care l-a făcut „animal” după intrarea fundașului Rapidului asupra lui Florinel Coman din debutul meciului cu FCSB:

„Sunt de atâția ani în fotbal. N-am crezut ce după 30 de ani, o să văd ceva mai rău decât într-o deplasare făcută de Oțelul la Bistrița. Ce ar trebui să i se spună lui Feșnic acum? Dar lui Onea?

Coman vine după o operație, vine după o perioadă grea, pentru că a fost accidentat dur de un sălbatic în Serbia. Ție, Onea, nu ți-e rușine să ai o astfel de intrare, să îi pui în pericol cariera unui fotbalist de care naționala României are nevoie?

Numai un animal poate să facă așa ceva! Nu e o călcătură, e criminală intrarea! Mutu își pune mâinile în cap pentru că știa că e de roșu, toți știau că e de roșu. Ce face Feșnic? Îi dă galben lui Onea și galben lui Omrani pentru proteste…”.

„Există explicație pentru așa ceva? Ăsta are un metru și un zâmbet, vorbeam eu de Vinnie Jones, dar ăla era animal, cum să intre Onea așa? Cum să intri așa, că tu ești micuț și ai ceva calitate, cum să ai o astfel de intrare?

Dragoș Grigore îl calcă pe Compagno, marele Feșnic nu-l privește. Pe ecranul stadionului a apărut verificare VAR, posibil cartonaș roșu. După care a dispărut, Feșnic nici nu s-a dus să vadă ce i-a spus Vidican”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

„A fost măcel aseară!”

„Am spus toată săptămâna trecută că vor fi brutalități, dar a fost măcel aseară. În minutul 83, același Onea, același atlet perfect îi sare în cap lui Omrani, e penalty evident, nu vrea să dea penalty.

În minutul 94 a fost faza elocventă pentru mine, am văzut gesturile și mi-au fost suficiente. Tavi Popescu centrează, Tamm lovește și mingea e respinsă în corner, clar pentru toată lumea.

Feșnic face semn spre tușier să o lase așa, că e mai bine să fie aut de poartă, că se termină meciul imediat. Acest arbitraj ne-a scos definitiv și irevocabil din lupta pentru titlu, asta e opinia mea! Din minutul 3 s-ar fi jucat 11 la 10, nu mai contează ratările, ar fi fost alt meci”, a .

„Presupunerea mea, pentru Comisia de Disciplină, e o presupunere, n-am nicio dovadă, dar eu cred că dă foarte bine pentru imaginea FRF ca un club în stilul în care e condus FCSB-ului de Gigi Becali să nu câștige campionatul, eventual să nu participe în cupele europene.

Pentru că ba am avut antrenor fără licență pro, ba am pus pe cineva de fațadă, ba am adus acum din străinătate. Eu așa cred. Altfel nu-mi explic de ce în prima etapă am avut 3 penalty-uri care nu s-au dat și acum a fost ce a fost.

Înainte se fura pentru că nu se televiza. Ne întoarcem în trecut, doar că acum se televizează și cel mai grav e că există VAR. Cel mai bun arbitru al nostru a plecat să arbitreze în Arabia Saudită, e inacceptabil. De departe, FCSB e cea mai importantă echipă din fotbalul românesc, cel puțin după revoluție. Această echipă e martelată sistematic de… vedem cine”, a mai spus Mihai Stoica.