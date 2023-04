Exclusiv. “Am închis ochii, îl nenorocea!”. Intrarea lui Onea la Coman i-a șocat pe Adi Ilie și Robert Niță. Video

Rapid a câștigat derby-ul cu FCSB, scor 1-0, prima victorie în play-off pentru giuleșteni. A fost o partidă în care . Au fost intrări foarte dure ale gazdelor, iar Onea și Grigore ar fi putut fi eliminați în prima repriză. Ambii au scăpat doar cu cartonașe galbene.

Adrian Ilie, șocat de intrarea lui Onea din Rapid – FCSB 1-0: “Roșu! Nici în Anglia nu văd așa ceva”

Intrarea lui Onea, încă din minutul 4, a arătat foarte dur în special pe faza în direct. Fundașul Rapidului a avut o intensitate foarte ridicată în intervenție și îi putea provoca o accidentare gravă lui Florinel Coman. Adrian Ilie a comentat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI și consideră că nu există nicio scuză pentru Feșnic, care ar fi trebuit să îl elimine pe Onea.

ADVERTISEMENT

“Cartonaș roșu în minutul 4, intrarea este prea violentă pentru fotbal. Chiar dacă nu vine cu talpa este cartonaș roșu direct. Niciun dubiu. Intrarea este prea violentă, vine de foarte departe. Într-o alunecare în care îl dă și peste cap pe Florinel Coman. Mai avea un pic și îl trimitea invers.

Și are și noroc că nu îl prinde cu piciorul pe pământ că îi rupea tibia. Este prea violent. El nu merge să îl atace pe Coman acolo. Se duce ca un buldozer. Vrea să treacă printr-un zid. Nici în Anglia unde se joacă mai agresiv nu văd intrări așa”, a declarat Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Robert Niță recunoaște că Onea ar fi putut fi eliminat în Rapid – FCSB 1-0: “Pe viteză normală am închis ochii și am zis roșu”

Rapidistul Robert Niță recunoaște și el că intervenția lui Onea ar fi putut conduce la o eliminare. Chiar dacă i-a găsit unele circumstanțe atenuante fotbalistului rapidist, care și-a retras picioarele în momentul în care și-a dat seama cât de mult riscă. Totuși, ar fi putut fi o accidentare gravă pentru Coman, spune și Niță.

“Am fost la meci, la 15 metri de fază. Pe viteză normală, în timpul jocului, am închis ochii și am zis roșu. Nu este un fault violent, dar are intensitate. Se duce mult prea violent. Dacă îl prinde cu picioarele pe pământ, cariera lui Coman intră pe pauză o bună perioadă de timp. Putea să fie o accidentare foarte gravă”, a explicat și Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Alexandru Albu, în prima repriză, a marcat singurul gol al partidei din Giulești. Horațiu Moldovan a fost cel mai bun om de pe teren, cu mai multe intervenții salvatoare, în special pe parcursul reprizei secunde. și au avut mai multe intrări dure, în special cele ale lui Onea și Grigore.

După acest rezultat, FCSB rămâne cu șanse mai degrabă doar teoretice la titlu. Sunt în acest moment cinci puncte mai puține decât are liderul Farul, cu cinci etape rămase de disputat. În caz de egalitate de puncte, tot Farul ar fi campioană, datorită punctajului din sezonul regular. FCSB este pe 3, cu un punct mai puțin și decât CFR Cluj. Rapid are 31 de puncte, 6 sub FCSB.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA este live de la 10:30 în fiecare zi de luni până vineri, și poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, dar și pe canalul de , de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok. Și nu uitați pagina de !