Mihai Stoica, contre în direct cu un celebru comentator: „Eu îţi explic şi tu îmi dai inverse”

în calitate de analist. Oficialul FCSB-ului s-a înfuriat în timpul unui dialog cu comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu. Motivul? Un fotbalist împrumutat de roș-albaștri la o echipă din SuperLiga.

Mihai Stoica, dialog aprins cu Bogdan Cosmescu: „Măi, omule, nu vrei să înțelegi / „Dar nu te supăra pe mine”

FCSB are în acest sezon doar doi fotbaliști importanți care o pot ajuta pe vicecampioană în privința respectării regulii U21: Octavian Popescu și Alexandru Pantea. O varianta ar fi fost și Alexandru Musi, jucător pe care roș-albaștrii au decis să îl împrumute la Petrolul, spre mirarea lui Bogdan Cosmescu.

În vârstă de 19 ani, Musi a marcat deja un gol în primele trei etape de SuperLiga. Sezonul trecut, mijlocașul ofensiv a fost unul dintre cei mai buni jucători din Liga 2, punând serios umărul la promovarea Politehnicii Iași, cinci goluri în 13 partide.

Aflat în studioul alături de Mihai Stoica, Bogdan Cosmescu a declarat că nu pricepe de ce FCSB l-a cedat pe Musi la Petrolul. În opinia comentatorului, mijlocașul care a început fotbalul la Academia Valenciei este unul dintre cei mai buni jucător U21 din SuperLiga.

Mihai Stoica s-a arătat deranjat de intervenția lui Cosmescu și i-a explicat acestuia pe un ton răspicat motivul pentru care FCSB s-a debarasat momentan de Alexandru Musi.

Bogdan Cosmescu: Nu ştiu cum de nu l-aţi luat voi (n.r. FCSB) pe Musi.

Mihai Stoica: Nu juca.

Bogdan Cosmescu: Nu juca, OK, dar putea fi rezerva lui Octavian Popescu.

Mihai Stoica: Îl aveam pe Pantea care îndeplineşte regula (n.r. U21)

Bogdan Cosmescu: Mi se pare Musi unul dintre cei mai buni jucători U21 din campionatul ăsta.

Mihai Stoica: Aşa este, dar când pe poziţia lui Musi îi ai pe Coman, Tavi Popescu, Cordea, Miculescu, Vali Gheorghe, tu îl mai ţii pe Musi?

Bogdan Cosmescu: Dacă se accidentează Pantea şi Octavian Popescu e suspendat? Zic şi eu. Este un scenariu imposibil?

Mihai Stoica: Deci eu îl țin pe Musi, îmi bat joc de cariera lui, ca să aştept să se accidenteze Pantea?

Bogdan Cosmescu: Îţi baţi joc de el dacă îl bagi 20 de minute pe final?

Mihai Stoica: Măi, omule, tocmai ţi-am spus, Coman, Cordea, Vali Gheorghe.

Bogdan Cosmescu: Dar nu te supăra pe mine.

Mihai Stoica: Păi nu, fratele meu, eu îţi explic şi tu îmi dai inverse. Îl ai pe Radaslavescu, omul lui Dumnezeu, pe care s-au dat 850.000 de euro. Ce vrei să facem?

Bogdan Cosmescu: Le-aţi pus ceva clauze de număr de meciuri?

Mihai Stoica: Confidenţial.

Alexandru Musi, lăudat de fostul său antrenor

Alexandru Musi este un fotbalist și pe placul lui Leo Grozavu, tehnicianul celor de la Poli Iași, cel care l-a antrenat sezonul trecut pe mijlocașul în vârstă de 19 ani.

„Nu prea ţin cont de ce spun unii şi alţii pentru că fiecare le ştie pe ale lui. Musi a jucat pe partea dreaptă, de aia l-am luat. Poate foarte bine să joace şi în stânga, foarte bine poate să evolueze şi pe postul de inter.

Îi prevăd un viitor frumos, pentru că este un băiat serios, muncitor. Chiar nu am niciun fel de problemă, fiecare are părerea lui. Îl folosesc acolo unde am nevoie.

Sigur, pe o poziţie unde trebuie să aibă un randament foarte bun. Eu nu sunt atent la părerea unuia sau altuia pentru că nu cunosc ce am eu nevoie, nu are rost să discutăm.

Ei nu ştiu ce este în interior. Aşa, de la distanţă şi eu pot să spun multe, dar mă feresc să vorbesc despre altcineva şi unde trebuie băgat într-un loc sau altul”,