Mihai Stoica explică situația lui Rotariu la FCSB: „Nu poate la ora asta!”

Managerul general al vicecampioanei României este de părere că la FCSB lipsește un lider adevărat, iar acel lider este Vlad Chiricheș, care este în continuare accidentat.

Mihai Stoica explică situația lui Rotariu la FCSB

Mihai Stoica a explicat situația lui Dorin Rotariu la FCSB, explicând că fotbalistul nu poate să evolueze din punct de vedere al formei sportive în momentul de față, spunând că mai are nevoie de timp până să își revină.

„Orice echipă trebuie să aibă un lider, cum e Săpunaru la Rapid. Șeful nostru e în tribună, mă refer la Chiricheș. Anul trecut îl aveam pe Tamm.

Eu mereu am ales jucători care au jucat. Rotariu, de exemplu, mie îmi place mult de tot și cred că poate, dar nu e pregătit la ora asta. Nu e neapărat nevoie să fii bine din punct de vedere medical, ci să ai formă sportivă.

Când iei un jucător care nu a jucat, nu poți să te aștepți să îți rezolve meciul. Băluță a jucat! Eu nu m-am opus unui nume, eu m-am opus formei sportive”.

„Nu am vorbit deloc cu Gigi!”

„Nici nu am vorbit azi cu Gigi, chiar deloc n-am vorbit. Eu la Ngezana am spus că are niște calități fizice incredibile, dar că trebuie să mă duc să-l văd, că degeaba văd secvențe din meci, că îl văd două minute pe meci cu mingea la picior.

E mai greu la fundași sau mijlocași defensivi. Înainte mă duceam să văd fotbaliștii, dar era altă politică, acum e altă politică. Nu se pune problema ce îmi doresc eu”, , la TV .

„Eu am vorbit cu Edi Stăncioiu despre Deac, care mi-a spus că e un băiat extraordinar, care stă mult la sală, dar care dacă e scos din zona lui de confort, adică dacă e în afara CFR-ului nu mai dă același randament.

Octavian nu este, Coman e suspendat, nu cred că ne permitem să jucăm cu copiii cu Craiova. Nu se pune problema ca ei să nu joace, joacă pentru ei, nu vor intra pe teren și vor mima. Nu îl critic pe Gigi, el mă plătește până la urmă, nu pot eu să îi spun ce să declare sau să nu declare”, a mai spus Mihai Stoica.