Cristi Săpunaru confirmă pactul cu Mihai Stoica: ”Da, am bătut palma înainte de meci”

Mai exact, fotbalistul Rapidului și oficialul celor de la FCSB au bătut palma pentru un pact de neagresiune între cele două cluburi. Săpunaru a confirmat acest pact într-o conferință de presă și anunță că rapidiștii nu mai au niciun interes să atace FCSB la televizor, doar pentru ca televiziunile să facă rating.

Moment ”istoric”: Săpunaru a bătut palma cu MM Stoica!

De altfel, în urmă cu o săptămână, atunci când MM Stoica oferea detalii referitoare la înțelegere. ”Înainte de meci am vorbit (n.r. cu Mihai Stoica), să mai lăsăm atacurile. Noi să atacăm FCSB-ul, ei Rapidul, stăm așa, facem show pe la televizor. Dacă e ceva, ne atacăm în teren, 11 la 11, mai intră 5 jucători de pe bancă și…Așa e fotbalul și afară, nu cred că stau să se certe Juventus și Inter înainte de meciuri.

este de a câștiga meciuri, nu de a face scandal. Dacă Rapidul nu va fi atacat, nu o să mă auziți pe mine să încep să vorbesc de alte echipe, nu-mi stă în caracter”, a explicat Cristi Săpunaru. Așadar, pactul a fost făcut tocmai de cel mai important jucător din vestiarul Rapidului, căpitanul.

Trecutul a consemnat mai multe astfel de incidente între jucător și MM Stoica, care și-au trimis săgeți de la distanță, cu toate că unul își dovedește valoarea pe gazon, în timp ce altul este un oficial de club. În noiembrie 2022, după ce FCSB bătuse cu 3-1 pe Rapid, MM Stoica a reacționat pentru că Săpunaru îl numise ”valetul de la palat”.

“Mai bine valet la palat / Decât la gol crăcănat”, a răspuns MM Stoica, pe Facebook, într-o notă ironică. ”Spun unii pe la TV că sunt eu nebun, că am probleme, mai ales valetul de la palat… Eu nu vorbesc cu valeții, nu le pot răspunde, pentru că nu sunt de teapa noastră. Să-și vadă de treaba lor! Cu un jucător de la FCSB pot avea o discuție, dar nu cu valeții”, a sunat atunci atacul lui Săpunaru.

MM Stoica și Cristian Săpunaru, neînțelegeri în trecut

Un alt episod între cei doi a fost declanșat de o declarație a lui MM Stoica. Oficialul FCSB era nemulțumit atunci că echipa sa este defavorizată de arbitraje, în timp ce Rapidul ar fi protejată în anumite meciuri. Desigur, replica lui Cristi Săpunaru nu s-a lăsat așteptată, și a fost la fel de ironică.

“Nouă ne refuză penalty cu VAR. Și un pui de eliminare. Alții, cărora mândria nu le e suspendată (n.r.- aluzie la Cristi Săpunaru), au șansa de a fi pălmuiți. Și revin în meci. În rest, numai de bine”, se plângea Meme Stoica, moment în care primea răspuns de la Săpunaru: ”MM are tot timpul ceva de comentat. Nu mai contează ce-a fost. Dacă-l văd pe stradă, îi dau bună ziua, că-l cunosc. Atâta tot!”.

Pactul de neagresiune între Rapid și FCSB a fost confirmat și de MM Stoica, în urmă cu o săptămână, în direct la . ”Am un pact de neagresiune cu Săpunaru. Înainte de ultimul meci, am bătut palma că nu mai zic nimic rău de Rapid. Mă ţin de promisiune. A fost iniţiativa mea. Am şi eu o vârstă. El e şi prieten cu Pinti.

Ne-a zis Pinti că nu avem cum să ne împăcăm, că aşa cum sunt eu cu Steaua (n.r. – FCSB), el e cu Rapid. Aşa vorbim noi între noi, cu Steaua, dar noi suntem FCSB. Să vedem cine îl respectă”, a transmis MM Stoica. Așadar, rămâne de văzut dacă acest pact de neagresiune va rezista și în play-off, când mizele vor fi mult mai importante.

