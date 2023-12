Gigi Becali a anunțat la Fanatik SuperLiga 4 plecări de la FCSB. Compagno și Rotariu, cap de listă! „Mai au 3 meciuri”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a transmis pe un ton categoric că Andrea Compagno mai are de jucat doar trei meciuri, până la finele sezonului, după care își va găsi altă echipă. Momentan se știe că FCSB caută un atacant valoros prin Africa de Sud, lucru confirmat în trecut și de către impresarul Florin Vulturat, tot la FANATIK SUPERLIGA.

Din păcate pentru fotbalistul Dorin Rotariu, acesta va avea o soartă similară cu Compagno și alți doi coechipieri, pentru că Gigi Becali chiar nu mai are răbdare cu ”verigile slabe” din lot. De altfel, patronul de la FCSB a anunțat că nu are niciun interes țină o echipă care se bate doar pentru titlu, miza adevărată fiind cupele europene.

, vreau să țină de minge la el măcar 15 secunde, 10 secunde. Să nu dea mingea la adversar, nu vreau goluri, măcar când vine mingea la el să nu o dea la adversar. Toată ziua te arunci banga banga, cum să te arunci pe jos toată ziua, mai mare rușinea.

Nu-i problemă, . Aduc atacant! Dacă aduc atacant, ce mai vrei? Când zic ceva, nu fac? Nu știu cine e”, a declarat Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Așadar, nu doar Andrea Compagno va părăsi echipa în iarnă, ci și Dorin Rotariu, jucător care nu a impresionat în tricoul roș-albastru. ”Rotariu mi-am spus, Domnule, am dat lovitura. La antrenamente, din toate pozițiile.



Când ajunge pe teren îi e frig, gata și cu el! Să-și găsească echipă și gata! Din iarnă, sau și acum dacă vrea, să fie sănătos, mai bine! Subiect închis. Închis și Compagno”, a continuat Gigi Becali. Așadar, revoluție la iarnă la echipa de pe primul loc din SuperLiga. Asta, pentru că Gigi Becali le va căuta echipă și fotbaliștilor Valentin Crețu și Cristian Ganea, cele mai recente nume de pe lista sacrificaților.

FCSB a ratat șansa de a se distanța la 8 puncte de principalele urmăritoare din SuperLiga, iar acum tremură serios pentru că o înfrâgnere etapa viitoare la CFR Cluj ar strânge clasamentul la doar 2 puncte în favoarea bucureștenilor, înainte de play-off. Andrea Compagno și Dorin Rotariu au fost printre cei mai slabi jucători de pe teren în meciul FCSB – Oțelul, scor 0-2.

