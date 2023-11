Mihai Stoica își asumă vina, dar schimbă foaia la FCSB: „Eu am greșit, dar vom da amenzi”

Managerul general al vicecampioanei României a spus că a greșit când nu a amendat de-a lungul timpului jucătorii, însă a declarat că va lua măsuri, fiind supărat de felul în care a fost eliminat Valentin Crețu, dar și de felul cum a luat Octavian Popescu un cartonaș galben în meciul cu Rapid, ceea ce l-a făcut indisponibil pentru meciul cu FC U Craiova, scor 1-0.

Mihai Stoica își asumă vina, dar schimbă foaia la FCSB

Mihai Stoica își asumă vina, însă a și că va amenda jucătorii de acum înainte: „Așa e! Am vorbit cu Tavi etapa trecută și cu Crețu acum să nu ia galben.

Trebuie să luăm măsuri. E greu să iei banii jucătorilor, eu n-am făcut asta niciodată, dar cred că am greșit că nu am dat amenzi. E greșeala mea!

Tatăl meu a condus 7.500 de oameni, mai mulți decât am condus eu. Și mi-a spus că dacă ajung să conduc un colectiv, să le pot face orice, dar să nu le iau banii, că acolo intervine ura. Am băgat la cap asta.

E greșeala mea, clar! Gigi a dat libertate totală, nici el nu a dat amenzi, dar ne-a lăsat mereu pe noi să decidem. Nu e ușor! La Crețu a fost un exces de energie, nu prea greșea așa. A greșit și el, am greșit și eu. Nu e treaba antrenorilor. Nu ei amendează!”.

„Am discutat la pauză cu Crețu să aibă grijă!”

„Cea mai bună veste e că am condus 2-0 și că am bătut, deși numai în pielea noastră să nu fii. Realitatea e că s-a discutat cu Crețu la pauză, i-am spus că e jucător cu experiență și că nu are voie să ia al doilea galben.

S-a ținut de cuvânt, a luat roșu direct. E roșu direct, se duce cu talpa, doar că nu e intensitate, el nu face așa în mod normal. Dar cartonașul roșu e meritat. E mai gravă asta decât faza cu Mourinho și Balotelli.

E rău că am luat din nou gol din fază fixă, cum am luat 8 din ultimele 10 goluri. E aproape inimaginabil cum un jucător poate să le ia fața tuturor jucătorilor noștri și să marcheze. Crețu a făcut o chestie care putea să ne coste rău de tot.

Aș putea puncta evoluția a doi jucători: Risto Radunovic și Băluță, care începe să devină foarte important. A făcut ambele faze foarte bine, a obținut acel penalty”, a , la TV .

„Un alt aspect pozitiv e că Florinel Coman marchează din nou din lovitură liberă, chiar dacă a fost gol de portar, dar a dat foarte bine, a dat prin surprindere.

Ultimul plus pentru mine e Djokovic, care a jucat excepțional. Mie îmi place, e genul de jucător care nu poate să vină niciodată sub nota 7. E un jucător inteligent, de care avem mare nevoie și care joacă și pentru ceilalți.

Am spus mereu că Djokovic dă echilibru. Pentru mine, Djokovic nu poate lipsi din echipă, asta văd eu și îmi mențin părerea, am spus asta și când nu juca. Crețu a făcut un meci bun până la acea prostie”, a mai spus Mihai Stoica.