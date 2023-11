Gigi Becali, discuție cu MM Stoica în pauza meciului FCSB – FCU Craiova: „I-am zis să-l schimbe!”

Mai exact, patronul celor de la FCSB s-a consultat cu MM Stoica și a considerat că fundașul Vali Crețu trebuia schimbat la pauză pentru că avea deja un cartonaș galben, pentru a nu risca o eliminare. De data aceasta patronul a ascultat de angajat, iar Crețu a luat cartonașul roșu în repriza secundă, motiv de nemulțumire în lojă.

Gigi Becali, discuție cu MM Stoica în pauza meciului FCSB – FCU Craiova

când ați rămas în 10 cu Crețu? Ați vrut să-l scoateți la pauză?”, a întrebat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ. ”La pauză când a luat galben, i-am zis lui Meme. «Băi Mihai, hai să-l schimbăm, că ăsta o să facă o prostie». Zice MM, «hai că are și el o experiență, nu poate să mai ia al doilea galben». Și i-am zis «bă, ăsta poate să ia direct roșu. Așa a luat, îți dai seama!»

ADVERTISEMENT

Când am văzut, îți dai seama, am zis «băi MM, trebuia schimbat». A zis «măi Gigi, de unde era să știu, ai avut dreptate, a luat direct roșu»”, a replicat Gigi Becali. Cu puțin timp înaintea intervenției patronului de la FCSB, în direct la FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită l-a desființat pe fundaș pentru faptul că a fost eliminat după un fault inutil.

”Crezi că l-a anunțat cineva pe Crețu să nu ia galben? Și nu a luat galben, a luat direct roșu. Crețu a mai avut blackouturi. Așteptam să dea centrările în spatele porții, nu să ia galben. Dacă la 35 de ani nu-ți dai seama, să faci alunecarea aia. Înseamnă că nu ai nicio. Cu piciorul deasupra mingii, direct roșu. N-a luat galben. I-au zis mă, să nu iei galben. N-au luat galben, direct roșu a luat”, a transmis Vivi Răchită.

ADVERTISEMENT

a recunoscut că a greșit pentru că a fost eliminat, însă consideră că ”ăsta e fotbalul și viața merge înainte”. ”Trăiesc foarte mult meciurile. Bine că a ieşit bine şi sperăm să continuăm acest parcurs. Am început cu dreptul returul, am început foarte bine prima repriză. Spiritul ne-a lipsit în anumite meciuri şi am fost egalaţi. Trebuie să crezi şi să lupţi până la final. Sper şi cred că va fi sezonul nostru. Cum să nu fiu dezamăgit că am luat roşu? Îmi cer scuze faţă de toată lumea, chiar îmi pare rău.

Vali Crețu regretă eliminarea din partea cu FCU Craiova 1948

„Sunt bărbat, fac 35 de ani în curând şi sunt puternic. Ăsta e fotbalul şi se poate întâmpla, nu contează vârsta. Felicit băieţii pentru cele 3 puncte. Trebuie să ne uităm mai mult la noi. Derby-ul este derby, va fi un derby foarte frumos şi sperăm să luăm cele 3 meciuri. Să fie pentru noi şi victorie şi multe goluri. Doamne ajută!”, declara fotbalistul celor de la FCSB imediat după meci.

ADVERTISEMENT

Vali Crețu fusese avertizat cu cartonașul galben în prima repriză, însă a reușit să fie eliminat după nici 20 de minute de joc din a doua repriză. Paradoxal, nu a fost eliminat pentru cumul de galbene ci pentru un cartonaș roșu direct, după o intervenție extrem de dură asupra jucătorului celor de la FCU Craiova 1948, Yassine Bahassa.

”MAX Profețiile lui Mitică” este o emisiune care nu trebuie ratată! Horia Ivanovici, față în față cu Dumitru Dragomir, în fiecare luni de la ora 13:00. Așadar, MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ poate fi urmărită LIVE, în fiecare luni, de la ora 13:00, numai pe homepage-ul site-ului FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

Ulterior, emisiunea va rula în premieră pe canalul de YouTube Fanatik (da LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), pe pagina facebook Horia Ivanovici Oficial (dă LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii) și pagina de Facebook Fanatik (dă LIKE si URMĂREŞTE pentru a fi notificat).

Gigi Becali, discuție cu MM Stoica la pauză