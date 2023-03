Mihai Stoica, mulțumit de programul FCSB-ului din play-off: „Dacă nu bați Farul de două ori, pretențiile noastre nu sunt justificate”

Managerul general al vicecampioanei României o vede pe CFR Cluj principala favorită în lupta la titlu și își dorește mai degrabă să intre Sepsi în play-off decât FC U Craiova, pentru a-l putea utiliza pe Andrea Compagno, atacantul italian având o clauză în contract prin care i se interzice să evolueze împotriva fostei sale echipe.

Mihai Stoica, mulțumit de programul FCSB-ului din play-off

Mihai Stoica este mulțumit de din play-off și a spus ce pretenții are de la jucători în privința luptei la titlu, acolo unde o vede pe CFR Cluj favorită, deși Farul este liderul campionatului:

„Cred că e ok programul, e important meciul de la Cluj. Eu cred că CFR e în continuare favorita principală la titlu. Dacă nu suntem în stare să batem Farul de două ori, pretențiile noastre nu sunt justificate.

E foarte complicat să jucăm fără Andrea Compagno. Să jucăm împotriva lui Adrian Mititelu, e un handicap pentru noi. Mi-aș fi dorit ca echipa lui Adrian Mititelu să se califice în play-off”.

„Tot timpul am zis și nu mint, mie îmi place Sepsi, îmi plac oamenii de-acolo. Sunt convins că și Sepsi dacă ar câștiga meciul de joi, va juca toate meciurile la 100%.

Am crezut că CFR va câștiga sezonul, dar am crezut că programul pe care îl are Farul, îi va pune probleme. Eu am speranțe pentru că jucăm cel mai bun fotbal din ultimii ani. Noi cu Pintilii am jucat mereu bine. Nici măcar la Arad, pe extravilanul ăla, nu am jucat prost”, a mai spus MM Stoica, la TV .

Mihai Stoica, sătul de Leo Strizu

Imediat după, Mihai Stoica a fost pus să comenteze , moment în care oficialul „roș-albaștrilor” a ripostat: „Totul e inventat, e o minciună cap-coadă, nu e nimic adevărat, trăiește în altă lume.

La chestia asta, a spus că Gigi nu m-a vrut pentru că m-am certat într-o emisiune cu el. Asta se întâmpla în 2002, eu m-am certat cu Gigi în 2007. Efectiv nu pot să comentez așa ceva”.

„Cred că ori e cineva în spatele lui care-l împinge să spună așa ceva, ori nu știu… Eu într-adevăr am trăit cât alții de vârsta mea în 4 vieți. Le-am făcut pe toate!

Eu nu eram cu alcoolul, foarte rar, sunt baliverne. Nu mai vreau să discut despre oameni din ăștia. L-am adus chiar împotriva lui Gigi”, a mai spus MM Stoica.