Mihai Stoica, replică tăioasă pentru Marica: ”Pe mulți i-am făcut să arunce prosopul”

De mai bine de un an, Mihai Stoica este analist TV, iar poziția lui a pornit muște dispute. Mulți au acuzat că acesta nu are ce să caute la TV, ca angajat, având în vedere că reprezintă un club.

Mihai Stoica i-a răspuns lui Ciprian Marica: ”A ridicat sprânceana la mine”

Este și cazul lui Ciprian Marica, Fostul fotbalist a spus că nu este normal ca managerul general de la FCSB să fie angajat al unei televiziuni,

Mihai Stoica a răspuns acestor acuzații, spunând că nu crede că Ciprian Marica vrea să intre într-un conflict cu el, deoarece mulți s-au predat atunci când au fost împotriva lui.

Mai mult, MM spune că și Ciprian Marica a fost în poziția lui, de analist TV, și susține că nu trebuie să îi ceară voie lui Marica dacă vrea să vorbească.

”Ciprian Marica a ridicat sprânceana la mine. Am văzut. Nu mă număr printre fanii lui, dar am crezut că avem o relaţie de respect reciproc. Se pare că era doar dintr-o parte.

Nu cred că vrea să întreţină o polemică cu mine pentru că eu am întreţinut multe polemici la viaţa mea şi pe mulţi i-am făcut să arunce prosopul

Nu am niciun fel de problemă. Nu cred că trebuie să-i cer voie lui Marica, dacă mâine o să comentez ce se întâmplă în Derby della Madonnina. Am primit o propunere, îmi place fotbalul, am cunoştinţe.

Oricând vrea să discutăm despre fotbal, poate să vină şi să discutăm. Despre orice din fotbal. Ştiu că a fost şi el în poziţia în care sunt eu, aşa că nu mai înţeleg ce doreşte.

Poate să fie mai explicit. Eu încerc să fiu echidistant. Am un capital pe care nu vreau să-l pierd. Nu vreau să îmi pierd credibilitatea, Sunt foarte multe persoane care se uită la emisiunile la care sunt invitat şi e ultimul lucru pe care vreau să îl pierd. Aşa că niciodată nu o să mint cu neruşinare, indiferent că este sau nu soarta clubului meu în joc”, a declarat Mihai Stoica, la

Atacul lui Marica

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a fost atacat de Ciprian Marica, c are a spus că nu este de acord cu poziția de analist TV pe care acesta o ocupă în prezent.

“Eu nu fac parte din conducerea administrativă şi tehnică a Farului. Ştiu ce se întâmplă în club, dar nu sunt implicat în direcţia asta. Este clar că Gică Hagi se simte singur de multe ori şi are nevoie de susţinere.

Gică Popescu este preşedintele clubului şi vrea să îl vadă prezent şi pe Tibi Curt, pe toţi cei din club. Acum, şi să vorbeşti neîntrebat este puţin aşa. Toată

El ar vrea şi o reacţie din partea conducerii. Pe bună dreptate. Doar că trebuie să fie şi întrebaţi. Nu mi se pare normal că Mihai Stoica este analist permanent. Are posibilitatea de a-şi spune mereu punctul de vedere şi să pună presiune mai mult decât ceilalţi.

Nu are cum să fie echidistant. Este implicat direct. N-ai cum să fii echidistant în situaţia lui. Nu mai putem schimba lucrurile, asta este clar. De multe ori am plătit scump când am vorbit de arbitraj.

Vrei să vezi o măsură cel puţin la fel de corectă cum ţi s-a aplicat şi ţie şi de partea cealaltă. Vorbesc de mine, pentru că am fost chemat la Comisia de Disciplină la o adresă făcută de CCA.

Nu numai noi să plătim. Ci şi cei care greşesc trebuie să plătească”, a fost reacţia lui Ciprian Marica, acţionar la Farul Constanţa, la FANATIK SUPERLIGA.