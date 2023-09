Ciprian Marica, atac la MM Stoica după Farul – FCSB 0-1: „Nu e normal!”

FCSB a câştigat cu . Unicul gol al meciului a fost marcat de Darius Olaru în urma unui penalty controversat acordat de Sebastian Colţescu. Lovitura de pedeapsă a stârnit o mulţime de reacţii.

Ciprian Marica, atac la MM Stoica după Farul – FCSB 0-1: “Nu mi se pare normal”

că cei din conducerea Farului Constanţa trebuie să iasă în faţă şi să reacţioneze. Ciprian Marica, acţionar la Farul Constanţa, a lansat un atac la adresa lui Mihai Stoica, în direct la FANATIK SUPERLIGA:

“Eu nu fac parte din conducerea administrativă şi tehnică a Farului. Ştiu ce se întâmplă în club, dar nu sunt implicat în direcţia asta. Este clar că Gică Hagi se simte singur de multe ori şi are nevoie de susţinere.

Gică Popescu este preşedintele clubului şi vrea să îl vadă prezent şi pe Tibi Curt, pe toţi cei din club. Acum, şi să vorbeşti neîntrebat este puţin aşa. Toată lumea vrea de la Gică Hagi o reacţie. Şi se simte puţin singur.

El ar vrea şi o reacţie din partea conducerii. Pe bună dreptate. Doar că trebuie să fie şi întrebaţi. Nu mi se pare normal că Mihai Stoica este analist permanent. Are posibilitatea de a-şi spune mereu punctul de vedere şi să pună presiune mai mult decât ceilalţi.

“N-ai cum să fii echidistant în situaţia lui”

Nu are cum să fie echidistant. Este implicat direct. N-ai cum să fii echidistant în situaţia lui. Nu mai putem schimba lucrurile, asta este clar. De multe ori am plătit scump când am vorbit de arbitraj.

Vrei să vezi o măsură cel puţin la fel de corectă cum ţi s-a aplicat şi ţie şi de partea cealaltă. Vorbesc de mine, pentru că am fost chemat la Comisia de Disciplină la o adresă făcută de CCA.

Nu numai noi să plătim. Ci şi cei care greşesc trebuie să plătească”, a fost reacţia lui Ciprian Marica, acţionar la Farul Constanţa, la FANATIK SUPERLIGA.

