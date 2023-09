Mihai Stoica și Andrei Vochin, dezbatare aprinsă la TV: „Noi oricum umplem stadioanele” / „Fă lobby și schimbă regula”

Mihai Stoica a spus că este deranjat de mingile cu care se joacă în Cupa României Betano, după care a comparat terenul pe care s-a jucat meciul dintre Tunari și Universitatea Craiova, scor 1-1, cu o toloacă.

Mihai Stoica și Andrei Vochin, dezbatare aprinsă la TV

Mihai Stoica și aprinsă la TV , managerul general al vicecampioanei Românei explicând mai multe lucruri care îl deranjează în ceea ce privește Cupa României Betano:

„Jucăm cu niște mingi foarte bune în Liga 1, astea din Cupă nu sunt mingi, sunt cartoane, domn director, nu poți să joci cu așa ceva. Ce să joace Craiova pe toloaca aia, trebuia să se spună stop, nu se poate juca pe acest teren”.

Andrei Vochin – Astea sunt mingile puse la dispoziție, toate cluburile primesc mingi Joma. Echipele noastre de tururi europene au jucat pe terenuri mai proaste ca la Tunari.

Mai sunt terenuri și prin Macedonia, mai sunt și prin Insulele Feroe și omologhează la limită unele terenuri, de-asta se joacă pe sintetic în țările nordice.

Cupa, prin tradiția ei, se juca în fazele incipiente pe terenul echipei mai slab clasate, tocmai ca să mergi în comunitate. Și FCSB are nevoie să-și dezvolte brandul, te gândești ce să faci…

Mihai Stoica – Noi? Noi oricum umplem stadioanele. Ok, e normal să jucăm la Oradea, era normal să jucăm la Zalău, dacă am fi picat cu Zalău în Cupă. De ce dacă noi am terminat pe locul doi anul trecut și FC U Craiova a terminat pe 7 de ce ei au avantaj în fața noastră, să ni se recunoască și nouă meritul sportiv. De ce nu se poate modifica? Așa mergem toată viața?

„Trebuie dezbatere!” / „Tu vezi din unghiul vostru!”

Discuția a continuat, iar că dacă ar ridica mai multe probleme la FRF sau LPF nu ar fi luat în seamă, dând câteva exemple cu privire la arbitrajele de care FCSB a avut parte:

Andrei Vochin – Trebuie dezbatere, trebuie să se discute, nu te trezești de dimineață să schimbi ceva. Fă un lobby, ai un an la dispoziție, și schimbă regula.

Luăm și regula U21, abia aștept să se schimbe, pentru că eu am făcut statisticile și înainte de regulă erau doar două echipe care foloseau reguli U21. Convinge oamenii că aveți dreptate, convingeți. Nu înseamnă că eu am dreptate.

Mihai Stoica – Tu vezi din unghiul vostru, eu nu am încredere că noi vom fi luați în seamă dacă vorbim. Se fac greșeli grave de arbitraj împotriva noastră și dacă se întâmplă să fie o fază mai controversată sare toată lumea, să suspende, să taie, să termine…