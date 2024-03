Mihai Stoichiță, dezvăluiri despre viitorul lui Edi Iordănescu: „Cărțile sunt la el!”

Mihai Stoichiță a vorbit despre posibilitatea ca Edi Iordănescu să continue pe banca echipei naționale a României, în condițiile în care selecționerul își termină contractul pe data de 30 iunie 2024.

Mihai Stoichiță crede că Edi Iordănescu va fi selecționerul României și după Euro 2024: „Urmează să aibă loc o întâlnire”

Mihai Stoichiță a dezvăluit că Edi Iordănescu ar putea să își prelungească înțelegerea cu FRF chiar înainte de turneul final din Germania: „Eu cred că va continua. Urmează să aibă loc o întâlnire ori înainte, ori după meciurile astea amicale, pentru că știți că e un calendar aglomerat”.

ADVERTISEMENT

Oficialul FRF a explicat că a discutat cu selecționerul despre acest subiect: „Din ce am mai vorbit cu Edi, este o dorință de continuare, dar care va fi precedată de această întâlnire unde se vor stabili datele noului contract”.

Stoichiță are un îndemn și pentru Iordănescu Jr.: „Sigur că atunci va fi. Edi trebuie să fie foarte clar, să-și exprime gândurile și să punem la punct absolut tot”.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță aruncă mingea în terenul lui Edi Iordănescu: „Cărțile sunt la selecționer”

Fostul antrenor e convins că va fi decisă înainte de Campionatul European: „În toiul verii să mă vezi pe mine în slip, ducându-mă după antrenori? Fugi de aici! Antrenorii din toată Europa vin în zona mediteraneeană.

Eu nu am deloc vacanță, dar antrenorii da, că doar e vară. În niciun caz nu așteptăm până la finalul turneului final. Mi se pare normal să fie așa”.

ADVERTISEMENT

Stoichiță lasă loc și pentru un scenariu negativ: „Se negociază. Cărțile sunt la selecționer. Mi se pare că Edi Iordănescu procedează foarte, foarte corect. El este principalul ’vinovat’ că ne-am calificat și are cărțile pe care le joacă. Eu așa o văd! Poate semna și mâine sau nu poate semna deloc”, a concluzionat „Lippi” la .

Directorul tehnic al FRF a vorbit despre viitorul lui Edi Iordănescu la Fanatik SuperLiga: „Nu e o șansă reală să plece după Euro”

, când a spus că nu crede că selecționerul își dorește să plece de la cârma naționalei: „Se alintă. Nu cred, chiar și dacă va avea oferte din străinătate. Eu am spus-o în spațiul public. Nu are sens să plece acum, e un băiat tânăr, nu are sens să vânture lumea. Nu e o șansă reală să plece după Euro”.

ADVERTISEMENT

Stoichiță a dezvăluit și care e punctul de vedere al lui Anghel Iordănescu: „Edi Iordănescu nu e omul banilor, nu cred că duce lipsă. Am stat cu tatăl lui aseară de vorbă foarte mult, eu nu cred cu ce simt eu că se întânplă în familia Iordănescu eu nu cred că va pleca. Va rămâne la echipa națională.

Sunt animați de sentimentul acesta de apartenență la România, nu e fals. Am vorbit cu tatăl său și nu poate să mă mintă că suntem prieteni foarte buni. Îmi place ce atitudine au față de fotbalul românesc.

„Ei sunt atașați de valorile României”

El e un tip analitic, va fi extrem de realist în alegere. Una e să mergi la o echipă unde nu vei știi ce vei face într-o lună sau două, oricâți bani vei lua, iar asta riscă distrugerea imaginii pe care și-a construit-o.

Mi-a zis Iordănescu senior clar că ei sunt atașați de valorile României. Acum știi cum e, vine următoarea provocare, hai să zicem Campioantul European, poate ieșim din grupă, poate nu. După care vine altă provocare, Campionatul Mondial. Lumea spune că va fi mai greu”, a mai completat Mihai Stoichiță.