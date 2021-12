Mihai Trăistariu își caută iubită. Gestul disperat la care a apelat cântărețul: „Sufletul meu cerșește”

Mihai Trăistariu a apelat la un gest inedit ca să-și găsească o iubită. Cântărețul s-a săturat de singurătate și vrea să-și găsească jumătatea cât mai repede.

Artistul este singur de un an și speră ca metodele încercate de el să dea roade. A făcut chiar și o postare prin care și-a exprimat această mare dorință.

În această dimineață, Mihai Trăistariu a postat pe rețelele sociale o fotografie nebărbierit, însă descrierea a fost cea care a atras atenția internauților: „Matrimoniale. Bărbos, mustăcios simpatic … caut fericirea”.

ADVERTISEMENT

Mihai Trăistariu vrea o iubită

își dorește foarte mult o iubită și face orice pentru a-și găsi partenera perfectă. Fostul concurent de la Eurovision a postat chiar și un anunț în mediul online, în speranța că va găsi femeia care să-l facă fericit.

„E adevărat că de un an sunt singur. Singur nu înseamnă neapărat singurătate, ci faptul că nu mi-am găsit perechea. Am tot căutat-o, am tot postat, am tot căutat pe net.

ADVERTISEMENT

Primesc cereri, primesc oferte, dar sufletul meu nu consideră că mi-am găsit încă partenera perfectă și atunci dimineață, într-adevăr am făcut o postare și am scris: matrimoniale, bărbos, mustăcios, caut fericirea. Mi-am pus o poză nebărbierit”, a declarat Mihai Trăistariu la .

Cântărețului îi merge bine în plan profesional, însă nu la fel se poate spune și despre viața amoroasă. Mihai Trăistariu a avut multe relații de-a lungul timpului, însă niciuna nu a fost de lungă durată.

ADVERTISEMENT

Acesta a dezvăluit că a fost logodit în 2009, însă totul s-a terminat după doar câteva luni.

„Fericirea poate că e cumva greșit înțeles. Mi-am scos din cap ca fericirea înseamnă neapărat perechea. Ar putea ca fericirea să fie cumva în alte lucruri. Poate ar trebui să mă scufund mai mult în muzică sau în afacerile mele, sau ar trebui să îmi găsesc activități care îmi plac.

Eu așa partenere de viață am tot avut, am tot crezut că mi-am găsit perechea pe viață și m-am logodit în 2009. Ne-am rupt la câteva luni. Am tot dat-o în bară la capitolul dragoste”, a mai spus artistul.

ADVERTISEMENT

Ce își dorește Mihai Trăistariu de la o femeie

Mihai Trăistariu încearcă să se convingă de faptul că e bine să fie singur, dar sufletul îi transmite altceva. Cântărețul veselă și care să-i dea o energie pozitivă.

În plus, vedeta ține foarte mult ca viitoarea parteneră să fie angajată sau să aibă propria afacere. În același timp, Mihai Trăistariu ar vrea o femeie care să știe să facă ciorbă.

ADVERTISEMENT

„Oricât ai da-o că te simți mai bine singur, nu e adevărat. Și atunci poate pe undeva sufletul meu cerșește, chiar și printr-o postare. E necăjit. Sufletul meu încă nu e împlinit și își mai caută perechea, pereche care nici măcar nu știu cum trebuie să arate, că nu am pretenții.

Pur si simplu, sa fie o ființă simplă, veselă, vorbăreață, sa facă ciorbă, sa aibă un business propriu sau să fie angajată, să nu stea pe banii mei”, a mai spus Mihai Trăistariu.