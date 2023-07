Mihai Trăistariu, jefuit de chiriaşi: „Să furăm şi să fugim cu ele ca nebunii?”

De când a prins gustul afacerilor, Mihai Trăistariu se implică în business-ul pe care îl deţine la malul mării. Scoate bani frumoşi de-a lungul verii, dar şi pagubele pe care chiriaşii le fac în apartamentele sale sunt destul de mari. De la prosoape furate şi pahare sparte, la dărâmat de pereţi şi canapele distruse. Cu astfel de incidente an de an în sezonul estival.

Mihai Trăistariu, jefuit de chiriaşi. I-a ameninţat cu poliţia după ce i-au furat tot ce se putea din apartament

Deşi are mare grijă atunci când îşi selectează turiştii pe care îi cazează în apartamentele sale de la malul mării, Mihai Trăistraiu Ba chiar, a fost nevoit să recurgă la ameninţări pentru a-şi putea recupera bunurile furate.

Artistul povesteşte în exclusivitate pentru FANATIK cum i-a venit ideea unei afaceri în turism, dar şi ce probleme îi fac chiriaşii vară de vară. Iar pagubele pe care le suportă nu sunt deloc mici.

Mihai Trăistariu, despre pagubele făcute de chiriaşi: „Am găsit o gaură într-un zid, se vedea clar că a fost dat cu pumnul acolo”

„În 2020 am intrat în turism, presat puţin de pandemie şi de faptul că nu aveam bani. Nu mai aveam voie să am concerte şi atunci a trebuit să mă reinventez. Aşa m-am băgat în treaba asta. Am făcut schimb cu un teren, am luat şapte apartamente şi am început să le închiriez la malul mării. Nu mă aşteptam să am probleme majore pentru că eu sunt un om civilizat, îmi selectez clienţii.

Întotdeauna am avut grijă să colaborez cu cine trebuie, să mai testez omul, să-l mai simt. Asta am încercat să fac de-a lungul celor trei ani, însă în fiecare vară au fost incidente, se mai sparge un pahar, o cană. Au mai dat şi cu pumnul în perete pentru că pereţii sunt din rigips. De exemplu, anul trecut am găsit o gaură într-un zid, se vedea clar că a fost dat cu pumnul acolo. A trebuit să chem oameni, să repare înapoi, să văruiască.

Şi recent am fost foarte supărat din nou, pentru că o mămică şi-a cazat în două apartamente de-ale mele copiii împreună cu nişte prieteni. Toţi aveau în jurul vârstei de 16 ani. Femeia era foarte sigură pe ea, mi-a plătit, s-a ocupat de tot şi m-a asigurat că sunt foarte civilizaţi şi că le-a făcut ea instructajul ca să fie bine. Când colo, nu a fost bine pentru că ieri când au eliberat, administratorul şi camerista au început să îmi trimită filmuleţe cu ce au lăsat în urma lor.

„Mi-au ars canapelele cu ţigara, au lăsat o mizerie de nedescris”

Au lăsat dezastru, mi-au ars canapelele cu ţigara, au făcut efectiv găuri, o adevărată bătaie de joc. Mi-au rupt clanţa de la balcoane. Au fumat şi în tot apartamentul era fum de ţigară. Eu eram îngrozit că nu mai iese mirosul de fum din pereţi. În interior nu se fumează oricum, dar ei au fumat numai în cameră. Au lăsat dezastru de mizerie pe jos.

A durat trei ore ca să cureţe o cameră, când de regulă, durează cel mult 30 de minute. A fost nevoie de două cameriste ca să poată face. Au lăsat o mizerie de nedescris. Toate covoraşele erau îmbibate cu bere şi cu vomă. Le-am dus la o spălătorie specială ca să poată scoate mirosul din ele. Şi toate astea au fost făcute de nişte copii de 16 ani”, a povestit Trăistariu.

Chiriaşii de la malul mării îi dau mari bătăi de cap lui Mihai Trăistariu: „Când intrai acolo îţi venea să vomiţi pentru că baia se împuţise”

Iar incidentele nu se opresc aici. Nu doar adolescenţii teribilişti îi provoacă pagube lui Mihai Trăistariu, ci şi adulţii în toată regula. Cântăreţul este şocat de-a dreptul de ce pot lăsa oamenii în urma lor după câteva zile de cazare.

“Nu doar copiii fac lucruri de genul acesta. Anul trecut de exemplu, am avut cazaţi nişte adulţi care au băut şi au vomat în baie. Ba mai mult, au şi închis uşa şi când intrai acolo îţi venea să vomiţi la rândul tău pentru că baia se împuţise.

Am mai avut trei fete de vreo 18 ani care veniseră la Neversea şi la fel, au lăsat vraişte în urma lor. Cu cât sunt mai tineri, cu atât sunt mai iresponsabili, de aceea tind să iau mai mult familii. În principiu, eu oricum cazez familii cu copii şi ei sunt destul de civilizaţi. Unii chiar lasă curăţenie în urma lor, deşi nu e nevoie pentru că avem cameristă care se ocupă. Dar fac ei curat, dau cu mopul, spală vasele înainte de a pleca.

Incidente o să tot fie, m-am prins din mers că nu e chiar simplu. Credeam că dacă eu sunt cine sunt, o să fie mai uşor. Nu e chiar aşa, oamenii nu sunt deloc atenţi. În special copiii nu sunt responsabili pentru că nici nu au fost educaţi. Anul trecut la fel am simţit, anul acesta de 1 Mai am avut de asemenea mici incidente, mi-au mai spart ceva, au mai furat o telecomandă. O mămică a furat linguriţa din cameră ca să aibă cu ce să îşi hrănească bebeluşul pe plajă, a mai spus artistul.

„Ca să iasă banul ne mai chinuim şi mai trecem cu vederea”

Iar ca pagubele să fie tot mai mici şi incidentele tot mai rare, Mihai Trăistariu are de gând să impună şi o serie de reguli pentru turiştii care aleg să se cazeze în apartamentele sale.

„Mă enervează că trebuie să mă ocup de lucruri în loc să fiu artist. Aş fi vrut să fiu doar artist. Dar asta e, aşa mai facem şi-un ban şi ca să iasă banul ne mai chinuim şi mai trecem cu vederea. Trebuie să învăţăm din mers să noi avem şi pierderi. Toate business-urile au şi părţi negative.

Chiar am furat dintr-un hotel din Bulgaria un regulament intern. I-am făcut o poză, o să-l adaptez în română pentru că este scris în engleză şi o să-l pun la intrare cu toate restricţiile. Nu vreau să cad nici în cealaltă extremă şi să socotesc câte pahare erau, câte perne.

Sau să ne luăm din lucruri minore, când cineva mai pleacă de exemplu cu câte un prosop. Asta se întâmplă regulat. În fiecare vară ieşim în minus la prosoape (n.red. râde). Ori le iau intenţionat, ori din greşeală, cert e că le iau”, a spus Mihai amuzat.

Mihai Trăistariu, revoltat! A recurs la ameninţări pentru a-şi recupera bunurile: „Chiar aşa, să furăm şi să fugim cu ele ca nebunii?”

Trăistariu povesteşte în exclusivitate pentru cititorii FANATIK cum a fost nevoit să recurgă chiar şi la ameninţări pentru a-şi recupera bunurile. Asta după ce mai mulţi tineri de 20 de ani, i-au furat din apartamente tot ce se putea, de la scrumiere şi telecomenzi, la lenjerii de pat şi plăpumi.

„Anul trecut am avut o situaţie când au venit 20 de tineri cu un microbuz dintr-un sat din Suceava. Au plecat cu toate lenjeriile de pat, cu perne, plăpumi. Efectiv le-au furat ca să le ducă acasă la neveste, altfel nu îmi explic de ce au făcut-o. Au luat şi scrumierele, telecomenzile, prosoapele, efectiv tot ce se putea lua.

Norocul a fost că femeia care face curăţenie mi-a zis la timp. Şi atunci i-am ameninţat pe whatsapp că îi dau pe mâna poliţiei. Le-am spus că furtul se pedepseşte cu închisoare. Aşa i-am făcut să se întoarcă din drum şi să-mi înapoieze tot ce furaseră. Mi-au adus toate lenjeriile intacte, nici nu le desfăcuseră, erau intacte, cu ţipla pe ele. Chiar aşa, să furăm, să fugim cu ele ca nebunii? Cert e că aş fi apelat la poliţie dacă nu se întorceau. Oamenii distrug pentru că nu este lucrul lor şi atunci nu au nicio grijă”, a mărturisit artistul.

Afacerea de la malul mării, un business profitabil: „Rămân cu 30.000 de euro pe vară”

În ciuda pagubelor şi incidentelor, Trăistariu se declară mulţumit. La final de vară, atunci când trage linie, în buzunare îi intră o sumă frumuşică de bani care îl face să mai uite de neplăcerile provocate de chiriaşi şi să primească cu braţele deschise şi alţii.

„Cel mai bine funcţionează iulie şi august. Noi ne bazăm pe aceste două luni de vară. Eu le am în principiu pline, 90% este închiriat deja. Mi-am făcut calculul şi după ce plătesc taxe, impozite, tva, cameriste, cărţi de muncă, toate facturile de gaz, curent, internet, rămân cu 25-30.000 de euro după o vară.

Eu zic că e bine. Un miliard, un miliard şi jumătate în bani vechi îmi rămân mie. E o muncă pentru că toată ziua trebuie să stai după ei, dar nu e chiar atât de obositor”, a mărturisit Mihai Trăistariu.