Mihai Trăistariu, primele declarații după ce a rămas fără permis! Cântase chiar la Ziua Poliției

, face ce face, și dă iar de belele. După ce după weekendul de 1 mai, acum solistul a rămas pieton. Oamenii legii i-au suspendat permisul auto. Ironia face ca totul să se întâmple după ce artistul a cântat la un eveniment de Ziua Poliției Române

Mihai Trăistariu s-a contrazis cu agentul care i-a suspendat permisul

Viața de artist este de multe ori agitată. Vrei să ajungi repede unde ai de cântat sau, de ce nu, acasă să te odihnești după concert. Astfel, uneori se întâmplă să nu fii atent la culorile semaforului. Așa i s-a întâmplat și lui Mihai Trăistariu care a fost prins de oamenii legii în timp ce comitea o contravenție.

“De trei săptămâni mi-au luat permisul, după ce am cântat la Ziua Poliției Române. Am cântat acolo sâmbătă și luni mi-au luat permisul.

Am trecut pe roșu în Constanța, mă grăbeam. Polițistul zicea că a fost roșu, eu am zis că a fost portocaliu”, a mărturisit artistul, la .

Mihai Trăistariu se descurcă cu greu fără permis: “Sunt nevoit să iau trenul”

Artistul susține că și-a mai amânat din treburi în următoarea perioadă pentru că nu are cum să le rezolve fără carnet. Și, în cazul în care are , mijlocul de transport ales de el este trenul.

Mihai Trăistariu mai are de așteptat până când își va recupera permisul de conducere. Are răbdare, însă susține că nu îi este deloc comod ca pieton. Din fericire, nu mai are mult de așteptat.

„După ce mi-a luat poliția permisul am decis să călătoresc cu trenul. Mi-a suspendat permisul timp de 30 de zile. Pe 12 mai intru din nou în posesia lui”, a mărturisit Mihai Trăistariu pentru .

Cântărețul nu se află la prima abatere

Cunoscutul cântăreț recunoaște că nu este cel mai priceput șofer. Din fericire pentru el, până acum a reușit să scape doar cu avertisemnte. Dar, știți cum se spune, ulciorul nu merge de multe ori la apă.

„Culmea e că mi s-au mai întâmplat de-astea, că aşa sunt eu, uneori, neinspirat. Oamenii legii m-au recunoscut, dar, de data asta nu m-au mai iertat.

În altă zi, am reuşit să scap la mustaţă, dar, acum, nu a mai fost cazul”, a mai spus Mihai Trăistariu pentru sursa citată. Dar, promite cântărețul, de acum înainte va fi mai atent.