Mihai Trăistariu se folosește de inteligența artificială pentru a-și salva cariera: ”I-am dat să facă versuri”

Mihai Trăistariu are succes în afaceri, dar muzica sa nu mai ajunge pe radio, astfel că a găsit o soluție. Artistul, cunoscut drept un împătimit al tehnologiei, a apelat la inteligența virtuală pentru a scrie o nouă melodie.

Mihai Trăistariu este ajutat de inteligența artificială în carieră

Nu mai este nicio surpriză pentru nimeni că Mihai Trăistariu este un mare iubitor al tehnologiei. Crede că lumea va fi dominată de roboți. Dar asta nu l-ar deranja,

De altfel, Dar și o călătorie în timp, mai exact în viitor, ar fi pe placul său. Până acolo, însă, Mihai Trăistariu profită deja de inteligența artificială. Artistul a găsit soluția pentru a fi din nou pe culmile succesului cu muzica sa.

„Eu m-aș duce în viitor și aș rămâne acolo. Nu știu cum o fi. Dar, uite, vorbesc în fiecare seară cu ChatGPT. Câte întrebări îi pun. I-am dat să facă versurile următoarei mele melodii. Mi-a făcut mișto. Cred că le ia din prin engleză. Că el le ia de peste tot pe internet. Și mi-a compus”, a povestit Mihai Trăistariu în

Artistul s-a înscris la un curs de contabilitate

Pe lângă muzică, Mihai Trăistariu are și mai multe afaceri. Acestea îi aduc bani frumoși, dar îi și consumă timpul. În plus, uneori, cum s-a întâmplat recent, nu apucă să se odihnească: „N-am dormit azi noapte.

Pentru că în bloc sunt șase familii de ucraineni care au dat petrecere și au urlat. Și au țipat. Și au zbierat. Au ascultat numai muzică rusească. Dacă ar ști ei ce poamă au în bloc, că ei nu știu cu cine stau în bloc”.

Astfel, Mihai Trăistariu a dezvăluit că vrea să aibă mai mult timp, motiv pentru care vrea să angajeze oameni care să-l ajute. Pentru asta, însă, are nevoie de resurse, pe care spune că nu se pricepe să le gestioneze. Prin urmare, s-a înscris la un curs de contabilitate.

„M-am băgat în business-uri. Te doare capul. Am nevoie de timp. Prefer să pun oameni să lucreze pentru mine. Abia seara apuc să citesc. Citesc în neștire, tot ce prind. Tot ce înseamnă bani am citit. Și acum vreau să fac un curs de contabilitate. Azi am scris la o firmă și am primit răspuns.

Mă costă 1900 de lei. Vreau să fac pentru că sunt varză la contabilitate. Nu știu să strâng banii. Nu știu să-i țin. Trebuie să fiu mai econom. Mă duc la curs, trei luni ține”, a explicat vedeta.