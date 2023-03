Mihai Trăistariu, între muzică, ştiinţă și OnlyFans, dar și datorii uriașe: ”Cinci miliarde, cinci sute de mii lei”

Mihai Trăistariu are planuri mari şi visuri măreţe. Vrea să schimbe lumea. E convins că viitorul sună bine şi că orice pare acum imposibil, va deveni posibil. În lumea din viitor a lui Trăistariu, roboţii vor fi independenţi şi chiar pot lua locul poliţiştilor pe străzi. va deveni la fel de banală precum o călătorie cu metroul. Iar leacul pentru orice boală va fi la îndemâna oricui. Şi dacă ai nevoie să fii invizibil pentru o zi, zice el, se va putea şi asta.

Mihai Trăistariu, între muzică și știință, via OnlyFans. E convins că vom deveni nemuritori

Mihai Trăistariu nu uită totuşi nici de dorinţele proprii. Artistul a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK ce planuri vrea să ducă la bun la sfârşit în această viaţă. Vrea să-şi îndeplinească cel mare vis din copilărie pentru care şi-a tocit coatele pe băncile şcolii. Adică să ajungă în Cosmos. Şi asta nu e tot! Pierderea ambilor părinţi în urma unui diagnostic crunt, îl motivează suficient cât să-şi dorească cu ardoare să găsească leacul pentru cancer.

Are şi dorinţe ceva mai pământene, să scrie două cărţi, să devină mai bogat şi cu mulţi copii. Iar după ce-şi va fi terminat treaba pe acest Pământ, vrea să o ia de capăt, într-o altă epocă. Dar pentru asta trebuie să-şi convingă prietenii să-l criogeneze imediat după moarte.

Mihai Trăistariu recunoaşte în exclusivitate pentru FANATIK, de ce succesul este atât de important pentru el şi de ce îl obsedează atât de tare să câştige Eurovisionul. Cu toate astea, în spatele tuturor dorinţelor şi ambiţiilor sale, se află doar un artist sensibil care vrea să se autodepăşească.

Câţi bani face Mihai Trăistariu din afacerile sale

Câte afaceri mai deţii în prezent?

– Din pandemie m-am pus la punct cu business-urile, nu eram convins că o să fac vreodată afaceri. Credeam că o să trăiesc din muzică toată viaţa, dar pandemia m-a pus la pământ. Aveam un împrumut în bancă de cinci miliarde, cinci sute de mii lei şi atunci a trebuit să fac ceva. După Eurovisionul din 2006 mi-am luat un teren la malul mării ca să-mi fac o casă.

N-am reuşit să-mi fac casa şi atunci a trebuit să fac ceva şi l-am schimbat repede pe 7 apartamente la malul mării. Şi uite aşa m-am trezit hotelier. Într-un apartament m-am mutat eu şi celelalte şase, fiind chiar la malul mării, în Mamaia Nord, le închiriez turiştilor vara. Câştig 30-35.000 de euro într-o vară. Deci, dintr-o dată, mi-am făcut o afacere, în pandemie, de frică să nu mor de foame.

Mai aveam o şcoală de muzică deschisă din 2014 care mergea şi nu mergea, iar pandemia chiar mi-a închis-o. Acum am redeschis-o şi merge foarte bine, am 130 de elevi. Deja am două business-uri, pe lângă cântat. Deci din şcoala de muzică, din turism, adică apartamentele închiriate şi concerte.Astea sunt cele trei venituri ale mele la ora actuală.

Mihai Trăistariu, despre apariţia sa pe site-urile pentru adulţi

Dar platforma Only Fans se poate numi o afacere?

-În cazul meu nu. Eu nu mi-am făcut Only Fans ca să fac bani. Prin 2015 dispărusem puţin din peisaj şi mi-am o poză în chiloţi pe facebook. După două minute am scos-o de jenă, dar deja o preluaseră ziarele. Atunci s-a făcut mare vâlvă şi am primit şi contracte cu tot felul de firme de „budigăi”. O vară întreagă m-am tot pozat şi postat, am început să scap de jena aia. Iar prin 2018, un fan mi-a sugerat să nu mai postez pe Facebook şi Instagram ca să nu mai stârnesc comentarii şi să le mut pe platforma asta nouă, ca lumea să nu mai comenteze.

Şi exact asta am făcut, mi-am mutat pozele în chiloţi, pe OnlyFans, le-am şters de peste tot, mi-am curăţat toate conturile. Şi aşa mi-am făcut eu OnlyFans, nicidecum să fac bani şi nici nu fac bani eu. Eu nu câştig cum mai zic unii sau unele, am auzit sume uriaşe, poate o fi adevărat, dar eu nu cred. Pur şi simplu, am vrut să evit discuţii, pentru că acolo nu intră minori.

Trebuie să ai card, iar card nu ai până la 18 ani şi atunci nu acces copiii. Nu prea activez pe el, de un an de zile tot repostez poze vechi şi lumea mă ceartă că nu pun nimic actual.

Trăistariu și OnlyFans: ”Laura Giurcanu şi-a făcut abonament”

Dar este vreo vedetă din România care ţi-ai dori să-ţi acceseze contul?

-Am citit prin presă că Laura Giurcanu şi-a făcut abonament, dar cred că de curiozitate, nimic mai mult.

E ceva ce ai vrea să schimbi din trecutul tău?

-Nu aş schimba nimic. Am vazut multe filme SF, sunt pasionat, şi dacă schimbi trecutul, rişti să nu se mai întâmple nimic din ce ai acum. Poate n-aş mai fi ce sunt acum şi e păcat. Să schimbi trecutul e riscant. La momentul ăsta sunt foarte bine aşa cum sunt. Chiar dacă au fost şi bune şi rele, toate lumea are aşa, adunate, asta înseamnă viaţa.

Viitorul lui Mihai Trăitariu chiar sună bine: “Vrei să fii invizibil, se va putea!”

În ce teorie crezi tu cu tărie?

-Eu am făcut matematică, fizică, informatică şi actorie. Am făcut trei facultăţi, toate cu bursă de merit şi eram şi olimpic la matematică. Am fost pasionat de Cosmos, am vut să devin cosmonaut. Eu cred foarte mult, de exemplu, în extratereştri, cred în călătoria în timp.

Sunt oameni de ştiinţă care spun, că tot ce ni se pare acum imposibil, va fi posibil. Pentru că există mecanică cuantică, sunt tot felul de oameni de ştiinţă care cercetează şi analizează. Ca şi moartea de exemplu, se speculează că în viitor va fi doar o boală tratabilă, deci nu se va mai muri, oamenii vor fi nemuritori. În momentul ăsta nu e aşa şi nici n-ar crede. Dar nici acum 100 de ani nu credea nimeni că o să ridice vreun aparat în zbor sau că o să se vindece tuberculoza. Tot ce este acum o teorie a conspiraţiei, la un moment dat, va fi efectiv confirmată.

Eu chiar am o deviză a mea şi le spun şi prietenilor, nimic nu este imposibil. Orice vrei acum, se va putea. Vrei să fii invizibil, se va putea într-o zi. Citesc în fiecare seară cărţi şi chiar cred. Peste o mie, un milion de ani, cât o mai ţine Pământul, toate lucrurile care acum ni se par SF, vor fi realizabile. Gândiţi-vă că internetul, acum 20 de ani nu exista. Părinţii noştri nu aveau aşa ceva, telefoane nu mai spun.

Mihai Trăistariu, previziune îngrijorătoare: „Roboţii vor lua iniţiativă şi vor ce vor!”

Care dintre aceste teorii crezi că are toate şansele să se concretizeze prima?

– Eu mă uit şi la documentare şi a apărut roboţelul GBT care vorbeşte cu noi, un computer care evoluează. Zic oamenii de ştiinţă că în 2045 se va atinge punctul culminant când tot ce înseamnă inteligenţă artificială, ne va depăşi pe noi, oamenii.

Atunci vor gândi calculatoare mult mai mult decât s-ar gândi cineva şi atunci vor vrea să fie independente. Asta e frica cea mare. Roboţii o să ia iniţiativă şi o să facă ce vor.

„Mi-au murit amândoi părinţii de cancer şi mă sperie lucrul ăsta”

Ce afacere ai vrea să pui pe picioare dacă ai avea banii necesari? Ştiu că îţi doreai un centru ce cercetare…

– Da, tot centru de cercetare a rămas ! Visul meu din copilărie era să ajung în Cosmos şi de aici pleacă toate dorinţele mele, roboţi, criogenare. Toate lucrurile astea îmi plac şi există deja. La fel cum există şi clonarea, călătoria în spaţiu, călătoria în timp, toate astea vor fi posibile, dar trebuie să se preocupe cineva. Dacă stăm numai pe tik tok, nimeni nu face nimic şi atunci trebuie să facem şi un centru de cercetare.

Şi roboţii îmi plac, mi-aş face o fabrică de roboţi în masă. Dar un centru care să vindece cancerul de exemplu, chiar am declarat, pentru că mi-au murit amândoi părinţii de cancer şi mă sperie puţin lucrul ăsta. Şi am zis că o sa fac un centru care să găsească leacul pentru cancer. Dar pentru aste e nevoie de milioane de euro pentru că nu poţi să te joci într-un apartament, să găseşti un leac. Îţi trebuie tot felul de aparaturi, substanţe, mai ales acum când totul e modernizat. Operaţiile în sine se fac cu roboţi, trebuie să ai aparatură de ultimă generaţie.

Mihai Trăistariu voia să devină cosmonaut. Cum l-a păcălit sora mai mare

Cum ţi-ai descoperit pasiunea pentru spaţiul cosmic?

– Urcam pe munte, în Piatra-Neamţ, cu alţi copii, iar seara ne plăcea să ne uităm la stele, meteoriţi. Mă mai urcam pe un bloc cu zece etaje şi mă uitam cu luneta. M-a fascinat încă de mic. Şi am descoperit cuvântul OZN şi de acolo am început să caut pe la bibliotecă, era mai tocilar de fel, despre ozn-uri, extratereştri. La şcoală nu studiezi asta şi am descoperit singur.

M-a păcălit şi sora mea, ea fiind profesoară de matematică. Când am întrebat-o cum ajung în Cosmos, mi-a spus că trebuie să mă înscriu la matematică şi să dau la secţia de astronomie. Iar eu am dat la matematică, dar nu era nicio secţie de astronomie.

Mihai Trăistariu, de la cântăreţ la scriitor: „Am două cărţi în plan”

Mai e ceva ce nu ştie lumea despre Mihai Trăistariu?

-Nu prea (n.red. râde ). Eu cam spun tot, pe unde mă duc, ce fac. Mă sună colegi de breaslă şi mă ceartă că dau tot din casă, m-au sunat şi Nico, Mirabela Dauer. Eu am spus şi când m-am despărţit şi când m-am logodit. Mie chiar îmi place să povestesc. Probabil o să scriu şi o carte că am prea multe cuvinte.

Ai şi un titlu în minte pentru prima ta carte?

-De fapt am două cărţi în plan. Mi-aş face o autobiografie, iar în a doua i-aş învăţa pe copii despre cântat, cu teorie şi cu un CD înăuntru cu exemplificari, ca un manual de canto.

De ce îşi doreşte Mihai Trăistariu cu orice preţ succesul?

De ce contează atât de mult succesul pentru tine?

-Probabil e genetic la mine. Noi suntem patru fraţi, toţi am fost mai tocilari. Maică-mea şi ea cu medicina, taică-miu a fost pictor. Toţi am fost olimpici, eu am fost la vreo şase materii, pe plan naţional la matematică, vreo şase ani la rând. Tot timpul veneam cu premii, cu coroniţă. Tot de aici a pornit şi obsesia mea cu Eurovisionul, că voiam să-l câştig, să-l aduc în România.

E greu, aici e mai complicat că e cu blaturi, ca în fotbal. Dar nici imposibil nu e, dacă nimereşti o piesă bună, un show cum trebuie şi cânţi perfect, nu ai cum să nu câştigi. Aşa că o să mă mai duc şi acolo, nu renunţ.

Îţi mai doreşti ca piesele tale să ajungă şi la radio sau ţi-ai luat gândul?

-Am observat că tinerii nu mai ascultă radio şi nu se mai uită la emisiuni la televizor. Mă sună producătorii tv mai des ca înainte. Tinerii se uită pe internet şi stau pe tik tok. La fel, nu se mai ascultă nici radio, chiar îmi spuneau diverşi producători. Tinerii ascultă acum de pe youtube, nu la radio, deci nu mai tind nici eu atât de mult.

Şi oricum, sunt la fel de convins că la radiouri se intră pe alte criterii decât cele care ar trebui. Eu am concerte, în fiecare weekend plec de acasă, sunt destul de solicitat, nu am niciun stres.

Un viciu din liceu, îl putea costa viaţa : „Îmi jucam bursa de merit la păcănele”

Ai recunoscut că ai avut un viciu care te putea costa viaţa. Cum ai reuşit să-l învingi?

-În facultate, colegii mei jucau la păcănele şi mergeam cu ei. Eu eram bursier atunci şi toată bursa o băgam în jocuri. Primeam bani de acasă, mâncare la fel, iar bursa de merit o jucam la păcănele crezând că o să se înmulţească.

Adevărul e că făcusem o obsesie din asta, unii dintre colegi au rămas şi acum cu această patimă. Acum am şi o spaimă de a juca la loto, cred că am jucat de trei sau patru ori în viaţă. N-am o părere grozavă despre loteriile astea. Mai citesc despre unii alţii că îşi bagă casele la casinouri şi mă înspăimânt. Pe mine şi pandemia m-a pus la pământ şi am învăţat să fiu chibzuit. Mai bine investesc banii decât să-i bag în prostiile astea la noroc.

Mihai Trăistariu despre cea mai mare teamă: „Trebuie să mă criogeneze în primele şase ore de la moarte”

E ceva de care te temi?

-Da. Mă tem de moarte. Le-am spus şi prietenilor că vreau să mă criogeneze şi să nu cumva să mă lase să mor ca prostul, iar ei râd de mine. Eu insist şi le spun că o să fiu tare necăjit pe lumea cealaltă dacă nu îmi îndeplinesc dorinţa. Trebuie să mă criogeneze în primele şase ore de la moarte sau, dacă Doamne fereşte o să am vreun cancer sau ceva, mă du eu repede înainte de a muri şi mă criogenez.

Visul meu ăsta e, să mă trezesc peste 1000 de ani. Să stau îngheţat acolo, şi peste 1000 de ani când m-or trezi, probabil se va fi vindecat şi cancerul, poate oamenii o să fie nemuritori. Dacă în 20 de ani totul arată altfel, cu atât mai multe se schimbă în 1000 de ani. Poate vor fi roboţi pe străzi în loc de poliţie, habar n-am, ca în filmele SF. Eu vreau să văd acest viitor, mă obsedează să-l trăiesc şi nu ştiu cum deocamdată, decât aşa, prin criogenare.

”Sunt nişte oameni criogenaţi”

Sunt nişte oameni criogenaţi prin America, prin Anglia erau bolnavi de cancer şi decât să moară, au preferat varianta asta. Costă vreo 70.000 de euro şi stau acolo îngheţaţi până se descoperă vreun leac ceva.

Dar ştii care e procedura, te-ai interesat?

-Da, m-am interesat pe internet. Sunt trei centre în lume, Rusia, Anglia şi America. Procedura e simplă, ideal e să te duci tu singur, înainte de a muri. Dacă te bazezi pe prieteni şi ei te înmormântează în pământ, n-ai rezolvat nimic. Bineînţeles că nu îşi doreşte nimeni să facă vreun cancer sau ceva, dar dacă s-ar întâmpla, asta aş face. Dar e puţin aiurea, că poate să îţi cadă şi o cărămidă în cap şi nu mai ajungi acolo (n.red. râde).

„Peste 100 de ani se va găsi garantat un leac pentru suferinţă”

Ce leac ţi s-ar părea cel mai util omenirii, dacă s-ar putea descoperi?

-Leacul pentru suferinţă, dar şi ăsta se va inventa. Cu siguranţă, când o să avanseze tehnologiile, oamenii nu vor mai vrea să sufere. Şi atunci fac o injecţie sau iau o pastilă şi sunt fericiţi. Eventual să le şteargă amintirile urâte, să nu suferi şi să fie totul numai o fericire, cam asta va fi tendinţa. Eu zic că peste 100 de ani se va găsi garantat un leac pentru fericire.

Când ai plâns ultima dată şi de ce?

-În luna ianurie am plâns pentru că mi-a murit o pisică. Aveam opt pisici de prin 2006 şi mai am doar cinci.