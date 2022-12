Mihalis Dumitrache, îngrozit de bătrânețe: ”După 40 de ani începi să afli că ai organe în corp”

Mihalis Dumitrache face primele declarații despre criza vârstei prin care a trecut după pragul de 40 de ani. Vedeta de la Etno TV admite că abia după ce a ajuns la a doua etapă a vieții a simțit că are organe în corp și unele chiar încep să-și facă de cap.

Mihalis Dumitrache, temător de anii bătrâneții!

Ajuns la 44 de ani, și a fost nevoit să meargă la medic să vadă de ce îl dor genunchii și spatele. Nu a scăpat nici de sindromul care i-a ”dat-o” direct la față, mai exact la ploape.

De asemenea, celebrul interpret de muzică grecească dezvăluie în premieră pentru FANATIK dacă a fost vreodată înșelat sau dacă a înșelat, dar și ce nu a iertat partenerilor de viață.

Și, cum sărbătorile se apropie cu pași repezi, am aflat unde va petrece Crăciunul și trecerea dintre ani. În rândurile următoare descoperiți și ce cadouri a primit în anii copilăriei, dar și ce se află anul acesta pe lista de dorințe pentru Moș Crăciun.

A ajuns pe mâna medicilor când se aștepta mai puțin

– Cum a fost după ce ai trecut de pragul de 40 de ani?

După 40 de ani începi să afli că ai organe în corp. Unele-și mai fac de cap… și așa se întâmplă și la mine. Mai trebuie să mă duc pe la doctor să văd de ce mă doare spatele, de ce mă dor genunchii.

– Ce ți-a cedat prima dată de la bătrânețe?

Ce mi-a cedat (n.r. râde)?! Pleopele au fost primele. Se numește sindromul pleoapei căzute. M-am bucurat că este la ploape. Eu îmi iubesc bolile (n.r. râde). Nu mă plâng! Eu iubesc tot ce mi se întâmplă și cred că se petrec cu un scop. Universul lucrează și Dumnezeu are grijă de noi.

Mihalis: ”Nimeni nu te lasă și nu te înșeală de bun ce ești”

– În tinerețe ai făcut prostii – ai înșelat și acum karma te face să plătești?

Sunt sincer, nu am înșelat, dar am fost înșelat. Dar, asta e! Nu sunt perfect! Nimeni nu te lasă și nu te înșeală de bun ce ești. E o lecție pe care ți-o iei. Poate nu a fost persoana potrivită, dar, uite, de 14 ani am o relație minunată, sunt liniștit. Eu înțeleg și înșelatul. Nu poți mânca aceeași supă zi de zi. Și doar o viață avem. Fiecare oricum face ce simte!

– Ce ai învățat din acea experiență?

Am o zicală pe care eu o folosesc adesea – Bunătatea este gratis, profitați din plin de ea. Mi-a luat mulți ani să mă autoeduc, să știu ce înseamnă să fiu mai bun, să nu am așteptări, ca să nu am dezamăgiri. Când mă întâlnesc cu oamenii, să râd, să glumesc, nu să mă văicăresc. Că nu mai avem timp de asta! În lume sunt războaie, sunt calamități, nu știm ce urmează, și tocmai de aceea, cât trăim, să o facem frumos.

– Ai iertat sau ai ierta înșelatul?

Da, aș ierta, dar te-aș uita! De iertat este firesc. Trebuie să ne iertăm unii pe alții pentru că nu este nimeni fără de greșeală, dar, ce a fost, a fost!

Cel mai penibil moment al existenței lui Mihalis

– De momente penibile ai avut parte de-a lungul timpului?

Da, am avut tot timpul! Și acum mi se pare că sunt penibil când apar la televizor! Mereu când văd emisiuni cu mine, închid televizorul. Cel mai penibil moment este când uit versurile pieselor, dar am noroc cumva, pentru că eu interpretez muzică grecească și nu înțeleg oamenii tot! Mă rog să nu fie vreun grec, că eu când nu îmi amintesc încep că inventez și scot și agramatisme și de toate în limba greacă.

Vedeta de la Etno Tv, sărbători peste mări și țări

– Pe unde te prind sărbătorile anul accesta?

Sper să le prind și eu pe ele, și ele pe mine (n.r. râde) și să mă duc un pic în vacanță. Este primul an când nu am vrut să merg la evenimente. Am decis să merg cu prietenii într-o vacanță prelungită în America. Îmi era dor, plus că avem o prietenă foarte bună care stă la Chicago și care se mută în Europa. Ne-a spus că o să vândă casa și că vrea să dea o petrecere și de Crăciun și de Anul nou.

Nu am stat prea mult să ne gândim, am refăcut programul și… ce să vezi, atunci mi-am dat seama că nu am viză, dar am merg repede și am reușit să o reînnoiesc. A fost neașteptat de simplu, dar asta pentru că eu o aveam deja, doar că îmi expirase în iunie. O cerere, o taxă, că doar totul se plătește și aia a fost!

Câți bani va pierde interpretul de muzică grecească?

– Cum de ai renunțat de tot la evenimente de sărbători. Teoretic acum e vremea de făcut bani.

Am 44 de ani, am facut treaba asta am de an de la 16 ani. A venit momentul în care să spun și pas. În viață nu înseamnă totul doar evenimente și bani. Mai avem și noi evenimentele noastre și nu mai putem să spunem și noi, măcar odată la 10 ani, pas.

– Nu mai prioritizezi ca în tinerețe, banii?

Nu! Acum prioritizez timpul și încerc să îl aloc lucrurilor care mă fac fericit. Și cântările, și dansurile, televiziunea… toate mă fac fericit și mă împlinesc, dar sunt momente în care, din cauza acestora mi-am neglijat familia, prietenii. M-am neglizat pe mine, pentru că de multe ori am muncit mai mult decât mi-am dorit. Anul ăsta nu am mai stat să mă gândesc, am zis – Da, mergem! – indiferent de ce se întâmplă.

Merg cu gașca mea de prieteni pe care o am de mulți ani. Plecăm împreună, lucru pe care nu l-am mai făcut de foarte mult timp. Și oricum, doar că suntem împreună e important. Puteam să mergem și la Băicoi, Făcăieni sau Popești Leordeni. Nu era nicio problemă. Entuziasmul este același.

Lipsa familiei l-a determinat să-și caute alinare în prieteni

– Câte zile veți sta?

Plecăm de pe 23 decembrie și ne vom întoarce pe 9 ianuarie. Îmi doresc să mă bucur de aceste zile, să nu stau să mă gândesc cu ce mă îmbrac, să am emoții cu ce mănânc în noaptea de Revelion. S-au terminat acestea pentru mine, cel puțin anul acesta.

La Paște de vreo 20 de ani renunțasem. Nu-l mai fac pe scenă, doar în familie. Mă gândesc și la Crăciun și poate și la Revelion, deși acesta înseamnă petrecere, iar eu mă simt bine când dansez cu oamenii și cânt.

– Simți nevoia de timp în familie?

Pentru mine familie sunt prietenii mei, sunt colegii mei. Din păcate, eu îl mai am doar pe tata. De 16 ani aveam o tradiție, Crăciunul îl petreceam cu prietenii și ne făceam cadouri unii altora. În acest an o să plecăm jumătate doar, însă, ne vom face cadouri acolo unde suntem.

Cea mai mare dorință pentru 2023

– Ce se găsește pe lista de dorințe de anul acesta?

Eu am foarte multe dorințe pentru Moș Crăciun, el nu mi le îndeplinește de cele mai multe ori, dar eu încontinuare sper, că speranța moare ultima (n.r. râde). Anul acesta de Crăciun îmi doresc să fiu mai bun, să fiu adevărat (n.r. râde). Sincer, lăsând gluma la o parte, nu știu! Cred că cel mai mult îmi doresc să fiu sănătos.