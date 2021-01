Mii de oameni din Wuhan au sărbătorit Revelionul în stradă: „Am supraviețuit”. Video

Mii de locuitori din Wuhan au sărbătorit venirea anului 2021 în stradă, la un an după ce OMS aflase oficial de existența noului coronavirus pe străzile din China.

Oamenii au dat drumul la sute de baloane la ora 12 noaptea, o tradiție care este respectată cu strictețe in metropola cu 11 milioane de locuitori.

China pare să fi învins pandemia, însă există mulți sceptici care cred că totul este o simplă propagandă a guvernului de la Beijing.

„2020 a fost un an dificil de parcurs pentru noi cei afectaţi de epidemie, mai ales la Wuhan. Este un lucru pe care nu îl vom putea uita niciodată. Am stat închişi mai multe luni, dar am supravieţuit”, a explicat un locuitor din Wuhan, conform Newsweek.ro.

Virusul SARS-CoV-2 a apărut în Wuhan în luna noiembrie 2019, însă autoritățile au fost informate despre acest lucru doar în 31 decembrie.

După ce au carantinat total orașul și provincia Hubei la 23 ianuarie 2020, numărul de cazuri de infectare a scăzut în China, însă era prea târziu pentru restul lumii.

Datele oficiale din Beijing arată 4.634 de decese de Covid-19 și 87.000 de infectări, însă guvernele din vest cred că cifrele sunt manipulate și, în realitate, infectările sunt mai multe.

Conform sursei citate, oamenii din Wuhan au sărbătorit în stradă, dar au purtat măști, semn că Beijingul nu renunță la precauție. „China a stăpânit bine epidemia, însă alte ţări sunt în continuare afectate de acest virus. Sper să scape de el cât mai curând posibil”, a declarat o locuitoare a orașului.

Potrivit datelor oficiale, 4% dintre locuitorii din Wuhan au dezvoltat imunitate la noul coronavirus. Tocmai de aceea occidentalii bănuiesc că cifra infectărilor este de 10 ori mai mare în realitate, în urma unui simplu calcul matematic.

