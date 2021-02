Ministrul Energiei: “Am rezolvat problemele minerilor, își vor primii salariile în câteva zile”

Virgil Popescu, Ministrul Energiei, a explicat luni, la B1TV, cum a rezolvat problemele minerilor din Valea Jiului care au protestat mai multe zile deoarece nu au fost plătiți, declarând că: “am rezolvat astăzi împreună cu Ministrul Muncii, Raluca Turcan, problema salariilor minerilor, le vor primi în câteva zile”.

Minerii s-au blocat în subteran în semn de protest, după ce mai multe săptămâni nu și-au primit banii și există o incertitudine semnificativă legată de locurile de muncă.

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat astăzi că a găsit soluția legală pentru ca minerii să își primească salariile și tichetele de masă.

Virgil Popescu, despre situația minerilor: “Am rezolvat problema salariile minerilor, le vor primi în câteva zile”

“Eu cred că nu se mai poate întâmpla în România anului 2021 ceea ce s-a întâmplat în 1990, nici nu cred că ortacii din Valea Jiului ar fi venit din nou în București, cred că au protestat doar pentru întârzierile la plata salariilor.

Vineri seara era rezolvată problema salariilor, premierul a fost foarte deschis, a discutat și dânsul cu liderii de sindicat, pe perioada weekendului s-a intensificat protestul, au venit mulți politicieni care au încercat să se suie pe acest val de nemulțumiri.

Soluția a fost găsită astăzi de către doamna Turcan, astăzi am aprobat normele metodologice, când avem toate probleme rezolvate, vom merge să discutăm cu minerii.

Nu poți să mergi în Valea Jiului fără soluții, să le spui minerilor că nu se pot plăti tichetele de transport și cele de masă, dar acum am rezolvat.

Vineri am discutat cu delegația tuturor minelor, astăzi am avut din nou o întâlnire cu dânșii, am fost în permanent contact cu reprezentanții acestora.

Nu este o meserie ușoară cea de miner. Voi merge cu certitudine acolo și vom rezolva și problema pe termen lung a Complexului Energetic Hunedoara”, a declarat Virgil Popescu la B1TV.

Ministrul Energiei: “Cu siguranță, în timp, o parte din personalul minier va fi redus”

“Am văzut și eu o știre că mi s-a reproșat că nu am fost în Valea Jiului, eu când am spus că am rezolvat problema salariilor, o rezolvasem de vineri, acum pot și companiile aflate în insolvență să primească sprijin financiar.

Nu cred că prezența mea ar fi fost benefică, atâta timp cât știam că problema era rezolvată. După ce mă asigur zilele acestea că banii vor ajunge la Complexul Energetic Hunedoara, cu siguranță mă voi duce acolo.

Vom înființa două companii care, după ce vor deveni viabile, vor trebui să rezolve problemele. Minerii trebuie să fie parte a soluției, la Complexul Hunedoara problema este că sunt în insolvență.

Datoriile cumulate acolo și cheltuirea ‘altfel’ a unui ajutor de stat din 2015 au dus la aceste probleme. El a fost cheltuit ilegal, au apărut datorii mai mari, iar în 2019 a fost declarată insolvența.

Producția de cărbune nu este suficientă să își acopere costurile, ei nu își cumpără certificate de CO2, într-o piață normală acolo lucrurile nu funcționează, ei produc la 500 de lei și vând la 200 de lei.

Acolo nu este tehnologie, se produce foarte rudimentar, au o muncă foarte grea. Spargerea în două companii va rezolva problema tehnologizării.

Uitați-vă la Complexul Oltenia, sunt 12.000 de angajați, prețul acolo este mult mai mic, este într-un proces de restructurare pe care ni-l dorim aprobat în 2026. Nu putem scoate din sistemul energetic producția de cărbune fără să punem în loc un combustibil de tranziție, gazul.

Se va reduce ușor, ușor personalul din acele mine, trebuie băgați bani în zonele monoindustriale, cum este Valea Jiului, pentru a putea ajuta oamenii să își găsească un alt loc de muncă”, a adăugat Ministrul Energiei.