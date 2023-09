Ministrul Grindeanu se declară împotriva sporurilor: “Nu poţi să ceri spor de căldură dacă eşti fochist. Asta e fişa postului”

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a participat joi la cea de-a 5-a ediţie a Forumului de Afaceri a Iniţiativei celor Trei Mări, ocazia cu care a şi susţinut o conferinţă de presă în cadrul căreia s-a referint la mai multe subiecte care domină zilele acestea agenda socială şi politică.

Sindicaliştii de la STB cer “spor de burduf”

Sorin Grindeanu s-a declarat uimit de anumite sporuri pe care le au bugetarii şi consideră că .

ADVERTISEMENT

“Eu, chestia asta cu sporurile şi cu tot ce ţine… am văzut că e spor şi de antenă, spor de stat prea mult pe scaune era la un moment dat, eu, cu lucrurile astea, sincer, ca principiu, nu sunt de acord. Pentru că, odată cu venirea acelei… şi trebuie să vină acea Lege a salarizării, o nouă Lege a salarizării trebuie să se aşeze pe o grilă corectă.

Dar, nu poţi să stai să ceri, de exemplu, spor de căldură, dacă eşti fochist. Asta e fişa postului”, a răspuns Sorin Grindeanu, după ce a fost chestionat în legătură cu creşterea sporului de condiţii vătămătoare.

ADVERTISEMENT

Totodată, ministrul PSD a recunoscut existenţa unor astfel de sporuri în instituţia pe care o conduce, spunând că “sunt tot felul de sporuri, nu atât în minister, cât probabil şi pe la companii şi la instituţiile din subordinea ministerului”.

Unul dintre ultimele sporuri cerute de anumiţi angajaţi este aşa-numitul , laolaltă cu creşterea salariilor, pentru a nu declanşa greva generală. “E adevărat că s-a solicitat ca şoferii care conduc vehicule cu o lungime mai mare să beneficieze de sporuri suplimentare de linie”, a declarat directorul STB, Adrian Criţ.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, Sorin Grindeanu a mai anunţat joi, la Parlament, că Drumul Expres Oradea – Arad și Autostrada Calafat – Lugoj au fost incluse în Proiectul Via Carpathia, cele două proiecte având o valoare cumulată de aproximativ 2,5 miliarde euro. Drumul Expres Oradea – Arad are o lungime de 120 de kilometri, iar Autostrada Calafat – Lugoj are o lungime de aproximativ 250 km.

Şi preşedintele Klaus Iohannis s-a referit la Via Carpathia, în discursul său de joi, din deschiderea Forumului de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări. “Constanţa este un reper şi pentru un proiect emblematic de infrastructură al Iniţiativei – calea ferată numită Rail2Sea, care va lega Constanţa de Gdansk.

Via Carpathia este un alt proiect strategic regional de infrastructură, care trebuie să continue a fi susţinut – o nouă legătură de autostradă între nordul şi sudul Europei, care leagă portul lituanian Klaipeda, de la Marea Baltică, de portul grecesc Salonic, integrând astfel sistemele de transport ale statelor Iniţiativei”, a declarat preşedintele României,