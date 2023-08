Minodora, oripilată de gestul unui fan. Ce a putut păți artista: „Intri în casa mea… Ești un necioplit”

Minodora a fost scoasă din sărite de un fan care a jignit-o în spațiul public. Artista a renunțat la diplomație și l-a pus la punct. Totul s-a întâmplat recent, când, după un spectacol pe litoral, cântăreața nu a mai avut timp să facă o poză cu un așa zis admirator. Acesta a apostrofat-o imediat, iar ce a putut spune despre ea, a deranjat-o foarte tare pe Minodora așa că a luat atitudine.

Minodora, schimb de replici dur cu un fan care și-a permis să o jignească

Minodora cântă seară de seară pe litoral și face lumea să se simtă bine la spectacolele ei. Asta nu înseamnă că este scutită de momente mai puțin plăcute. Așa cum s-a întâmplat și la ultimul eveniment susținut în Eforie Nord. Artistei i s-a reproșat că este arogantă pentru că nu a stat la poze cu un fan nemulțumit, căruia i-a cerut politic scuze și i-a explicat că se grăbește să ajungă la un alt eveniment. Minodora explică pentru FANATIK cum s-a petrecut totul.

„Am terminat de cântat la Eforie Nord, la terasa unui restaurant. Am mai stat 10 minute până s-au strâns instrumentele. În timpul acesta, au venit la mine două, trei persoane, nu foarte multe în seara aceea, ca să facem poze. A venit și o doamnă de la Iași cu fiica de la Filarmonica, am stat și cu ele la povești un pic. După care m-a rugat soțul să mai stăm puțin pentru că avea niște prieteni la terasă pe care a vrut să îi salute. Deci au mai trecut încă alte 10 minute. În aceste 20 de minute, acel fan înfocat nu a venit la mine să facem poze, deși eram liberă.

Am plecat cu portofelul la subraț, cu poșeta, cu un receiver de la căști, cu o porție de gujoane de pui cu cartofi prăjiți pe care trebuia să i-o duc băiatului meu. Eram toată încărcată și grăbită, i-am făcut semn soțului că o iau înainte și să se grăbească.

Minodora, enervată la culme de gestul unui fan: „Ziceai că mă chema să îl servesc cu o pizza”

Iar acest domn s-a ridicat de la masă, mi-a făcut un semn cu mâna și m-a întrebat dacă fac și cu el o poză. Și gestul cu mâna m-a deranjat, ziceai că mă chema să îl servesc cu o pizza. Mi-am cerut scuze și l-am întrebat de ce nu a venit la scenă cât timp am stat și nu am făcut nimic, doar stăteam de vorbă cu colegii. Nu eram ocupată. I-am spus că îmi pare rău, dar trebuie să fug la o altă cântare și nu mai pot sta”, a spus cântăreața.

Iar de aici până la a fi jignită în spațiul public de către așa zisul fan, nu mai fost decât un singur pas. Minodora a răbufnit și deși alege diplomația în cele mai multe cazuri, . Așa că i-a transmis un mesaj dur bărbatului care și-a permis să-i aducă injurii, pe nedrept.

„Eu am postat pe pagina mea de facebook câteva imagini de la cântarea respectivă, iar acest individ a comentat și a spus că a fost și el la acea cântare. Și că eu sunt o arogantă. Că nu sunt la Vali Vijelie care stă să facă poze cu fanii. Că eu în schimb sunt o arogantă și să îmi fie rușine. De aici am explodat, mi s-a părut prea mult.

Minodora, schimb de replici dur cu un fan: „Mă jignești așa pentru că ești un necioplit”

Intri pe pagina mea de facebook, practic în casa mea și mă jignești așa pentru că ești un necioplit. M-ai văzut așa în treacăt și ai zis hai să fac și eu o poză cu asta. Vreun fan adevărat dacă erai, veneai frumos la scenă, mă întrebai politicos dacă am terminat de cântat și mă rugai să facem o poză împreună. Uite că nu am mai avut chef să stau la poze, ce părere ai treaba asta?”, a mărturisit Minodora revoltată pentru FANATIK.

„Fac alergie la nesimțire. Ca să fii respectat, trebuie să respecți”

Nu e prima dată când Minodora se confruntă cu altfel de situații. Și deși nu obișnuiește să dea curs răutăcioșilor, atunci când i se umple paharul,

„Nu prea știu să gestionez. Nu știu dacă procedez bine sau nu, pentru că atunci când mi se umple paharul, explodez, Și asta se întâmplă tocmai pentru că nu știu să gestionez. Cu toată modestia, fiind un om cu foarte mult bun simț, cu o educație grozavă și cu o modestie care mă caracterizează, evit.

Dar evit până la un moment dat și când văd că deja nu mai există limită și că noi, artiștii suntem parcă cumva obligați să facem lucruri, atunci da, explodez. Mie nu-mi plac lucrurile astea. Mie nu îmi plac oamenii nesimțiți. Fac alergie la nesimțire. Ca să fii respectat, trebuie să respecți”, e de părere cântăreața.

„Eu nu am figuri de vedetă, nu am avut și nu o să am niciodată. Așa am fost educată”

Minodora își iubește meseria și o face cu plăcere. Nimic nu-i aduce satisfacție mai mare decât aceea de a-și încânta publicul cu piesele ei. Cere în schimb un singur lucru… să fie respectată ca om și să îi fie respectată meseria pe care o practică cu atâta pasiune.

“Mesajul este că un artist nu este obligat să facă lucruri. Un artist trebuie să fie respectat. Trebuie să te comporți frumos cu un artist. Și nu numai cu un artist. În general, cu orice om trebuie să te comporți frumos ca să fii tratat asemenea comportamentului tău. Respectă ca să fii respectat, ăsta e mesajul meu pentru toată lumea.

Pe nedrept, nu îmi convine să fiu apostrofată. Eu nu sunt un om arogant. Sunt un om care nu a a uitat de unde a plecat. Cred că sunt cel mai modest artist posibil. Mă comport ca un oricare om. Eu nu am figuri de vedetă, nu am avut și nu o să am niciodată. Așa am fost educată”, a mărturisit Minodora în exclusivitate pentru FANATIK.