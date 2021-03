Minte Laurette în scandalul sexual de la hotel? Mulatra, acuzată de prostituție de fostul soț

Minte Laurette Atindehou (37 ani) în scandalul sexual din Centrul Vechi? Mulatra a făcut o serie de dezvăluiri, joi seara, în emisiunea lui Dan Capatos, difuzată la Antena Stars, iar multe dintre ele se bat cap în cap. FANATIK vă prezintă declarațiile contradictorii ale”modelului de ciocolată”, dar și scadalurile în care a fost implicată cu bărbații din viața ei, de-a lungul timpului.

Laurette Atindehou (37 ani) este protagonista unui nou scandal sexual, presărat cu agresivitate și acuzații grave. Mulatra susține că, marți seara, a fost la un pas să-și piardă viața, după ce bărbatul cu care a acceptat să se întâlnească într-un hotel din Centrul Vechi s-a năpustit asupra ei, pe motiv că i-a refuzat avansurile și nu a acceptat să întrețină relații amoroase cu el. De ce a acceptat Laurette să meargă în camera de hotel cu bărbatul despre care a mărturisit chiar ea că este însurat și cu copii acasă? Mulatra a susținut, în emisiunea de la Antena Stars, că i s-a întins o capcană.

De cealaltă parte, surse din poliție au dezvăluit, în presă, că întâlnirea dintre cei doi s-a finalizat cu scandal, după ce bărbatul ar fi refuzat să îi ofere suma de bani promisă în schimbul serviciilor sexuale. Laurette a negat toate informațiile cu iz de prostituție și a spus că este victima unei persoane care dorește să îi facă rău. Tot ea a recunoscut, însă, că nu a fost dusă cu forța în camera hotelului și că a fost înșelată de imaginea de gentleman afișată de bărbat, la o întâlnire anterioară.

” Îi mulțumesc lui Dumnezeu și Poliției că am scăpat, totuși, cu viață. Lăsând la o parte oricare ar fi motivul pentru care eu m-am întâlnit cu el, știu că este cineva care vrea să îmi facă rău, nu este prima dată când se încearcă să mi se întindă această capcană. De data aceasta a reușit să mă facă să cad în această capcană, dar planul nu a mers până la capăt și s-a ajuns la această agresiune. Capcana constă în a mă întâlni cu cineva și a mi se contura o imagine diferită față de cea pe care o am în realitate. Acest domn îmi trimite tot felul de mesaje pentru a mă cunoaște. O să pun la dispoziție organelor judiciare toate mesajele pe care mi le-a scris insistent. Ne-am mai întâlnit cu două zile înainte, dar s-a purtat foarte, foarte, foarte frumos. Nu m-aș fi așteptat să ajung victima unei agresiuni. Dacă nu venea Poliția, cu două minute înainte, muream.

(…) Nu există așa ceva, referitor la sume de bani. Nu există așa ceva sub nicio formă. În ultimul mesaj pe care i l-am scris, i-am spus că sunt de acord să ne vedem, dar într-un loc în care să nu avem probleme.

Am căzut în plasa lui și acolo s-a schimbat total și… din păcate, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. S-a întâmplat să îmi ceară ceva, eu nu am fost de acord și mi-a spus: ‘de ce crezi că ai venit aici?’ Mi-a propus întâi să vin la el acasă, dar mi s-a părut ceva ciudat, așa că i-am spus să ne vedem în Pipera. Eu, toate dovezile pe care le am, o să le depun la dosar. O să facem o plângere penală. A început să mă lovească, m-a tras de păr, m-a dus să mă închidă în baie, a încercat să mă bage cu capul în closet, am încercat să fug și nu am reușit. (…)

Eu am fost mușcată de mână pentru că m-am târât spre ușă, să pot să întorc cheia, el era peste mine cu toată forța. Când a văzut că am pus mâna pe cheie, m-a mușcat, era plin de sânge la gură, ca un canibal. Oricare ar fi fost motivul întâlnirii, nu există să iei în asemenea hal o femeie la bătaie. Dacă nu venea Poliția, mă omora!”, a mai povestit Laurette, la Xtra Night Show.

De ce nu a depus, încă, plângere penală?

Deși au trecut mai mult de 48 de ore de la incident, Laurette nu a depus încă plângere penală împotriva agresorului și, chiar dacă a susținut că bărbatul a fost extrem de violent cu ea, angajații hotelului în care s-a petrecut scandalul au dezvăluit că, în afara rănilor suferite la nivelul mâinii de care a fost mușcată, mulatra nu prezenta alte urme, la prima vedere.

De cât timp se cunoșteau, de fapt, Laurette și agresorul de la hotel?

Laurette a dezvăluit că se cunoștea cu bărbatul cu care a acceptat să meargă la hotel de la începutul anului și s-au mai întâlnit, cu două zile, înainte de conflict, într-un local din Pipera. De cealaltă parte, avocatul mulatrei, Vlad Hosu, declara pentru FANATIK, cu câteva ore ca mulatra să facă declarații la TV, că cei doi se știau de mai multe luni și s-au văzut cu O SEARĂ înainte. (Vezi și El este bărbatul care agresat-o pe Laurette: “S-au întâlnit și cu o seară înainte”. Filmul evenimentelor din camera de hotel)

“Acel conflict a pornit în mod spontan. Am citit că ea i-ar fi solicitat o sumă de bani, nu este adevărat! Ei vorbeau prin mesaje de mai multe luni, se întâlniseră și cu o seară înainte, într-un loc public. Sunt persoane care se cunoșteau anterior acestei întâlniri. În niciun caz nu a existat un schimb de servicii între ei.”, a declarat avocatul Vlad Hosu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

A devenit celebră după ce l-a acuzat pe Stelian Ogică de viol

Nu este prima dată când Laurette acceptă să meargă într-un hotel cu un bărbat, pe care abia îl cunoaște, și, ulterior, să susțină că a fost forțată să întrețină relații amoroase. Mulatra a cunoscut “celebritatea” în 2008, când l-a acuzat pe Stelian Ogică de viol. Fosta “Miss Turism” susținea, la vremea respectivă, că a fost obligată să întrețină relații amoroase cu “Spaima Loteriei” într-un motel de pe malul lacului Mihăilești, însă nu a făcut niciun demers juridic pentru a-și susține declarațiile. A acceptat să apară în presă și să vorbească despre așa zisul “viol”, care a fost demontat, ulterior, de Stelian Ogică. Acesta a povestit că mama mulatrei l-a rugat să aibă grijă de ea, să o facă celebră și, după ce s-au cunoscut, a invitat-o la o ciorbă de burtă, iar ulterior a mers cu el la motel, acolo unde s-au iubit pasinal.

“După ce am mâncat câte-o ciorbă, am traversat, la motel. Am mers amândoi în cameră și acolo am făcut dragoste. Nu înțeleg de ce Laurette susține că am violat-o. Poate că a fost sfătuită de vreo persoană apropiată să provoace un scandal, pentru a se face cunoscută. Sau poate că a făcut-o pentru a scapă cu obrazul curat, în față italianului cu care e de șase ani”, spunea Stelian Ogică, la vremea respectivă, pentru CanCan.

Laurette, surprinsă topless lângă Ion Țiriac

În vara anului 2016, Laurette a fost surprinsă, făcând plajă topless, în compania milionarului Ion Țiriac. La scurt timp, mulatra a început să conducă mașină ce purta însemnele Țiriac Auto.

“Este o maşină foarte frumoasă, de colecţie. Ce pot să zic? Eu am dat un telefon, am întrebat dacă aş putea să folosesc această maşină. A fost mai mult decât am sperat eu. Este un om pe care eu îl respect foarte mult. Nu avem nicio treabă. Suntem în relaţii frumoase, am rămas în relaţii frumoase. Mă bucur că am avut onoarea să îl cunosc”, spunea Laurette, la vremea respectivă.

Fostul soț, Ciprian Nistor, a acuzat-o de prostituție

În 2018, numele mulatrei Laurette a fost implicat într-un nou scandal “sex pe bani”, după ce soțul ei de la vremea respectivă, afaceristul Ciprian Nistor, cu care s-a căsătorit în Penitenciarul Jilava, o acuza de infidelitate. În cererea de divorț, bărbatul, arestat pentru evaziune fiscală, susținea că a angajat detectivi care i-au adus dovezi, conform cărora mulatra “a profitat de atitudinea mea permisivă şi de starea de deţinere în care mă aflu, pentru a întreţine cu diverse persoane relaţii extraconjugale, unele contra cost”.

“În ultima perioadă de timp, între noi, soţii, au apărut neînţelegeri şi o stare tensionată, generată de pârâtă, care a profitat de atitudinea mea permisivă şi de starea de deţinere în care mă aflu, pentru a întreţine cu diverse persoane relaţii extraconjugale, unele contra cost, existând probe certe în acest sens. Întrucât comportamentul acesteia mi-a fost adus la cunoştinţă de rude şi prieteni, am apelat la o societate de detectivi pentru a-mi fi certă situaţia de fapt. Urmează să depun la dosarul cauzei Raportul întocmit de aceştia, imediat ce voi intra în posesia lui. Considerând că relaţiile conjugale sunt deteriorate grav şi ireversibil, am luat decizia de a pune capăt acestei căsătorii prin divorţ”, a scris Ciprian Nistor, în cererea de divorț, la vremea respectivă.

“Orgie” în jacuzzi cu o prietenă și rebelul fotbalist Magaye Gueye

“Orgia” din jacuzzi cu o prietenă și rebelul fotbalist al lui Dinamo Magaye Gueye a făcut ocolul presei. În imaginile explozive apărute în mediul online, Laurette, o prietenă și fotbalistul își fac de cap în jacuzzi, iar limbajul folosit de sportiv nu este deloc unul decent. “Nu sunt plătit de Dinamo și mă doare în p…a de ei, ai văzut? Ai văzut, ai văzut negro…Astea două sunt curvele mele, ai văzut? Îmi bag p…a! Așa este frate, așa joc eu fotbal! Înțelegi?” se arată în filmulețul, publicat, în urmă cu câteva luni de ProSport. Mai mult, zilele acestea, sportivul a fost prins dopat cu cocaină. Întrebată cum comentează viciile celui cu care spune că trăiește o poveste de amor, Laurette a susținut că nu știe ceva despre obiceiurile “păcătoase” avute de partenerul său, Magaye Gueye.

Laurette, scandal și cu tatăl fetiței

Unul dintre cele mai mari scandaluri a fost cel cu tatăl fetiței, afaceristul Mihai Ștefan, cu care a avut o relație cu năbădăi. Conflictul dintre ei a ajuns și pe masa instanței de judecată. Bărbatul a acuzat-o de infidelitate și de neglijarea copilului, iar mulatra spunea despre el că este agresiv și o lovea, deseori, din cauza geloziei. Cu trecerea anilor au îngropat securea războiului și au încercat să se ocupe împreună de creșterea fetiței.