Mira, apel pentru toți românii care merg în Bali. Ce bacterie a luat când a fost în vacanță: “Mi-a fost foarte rău! Este foarte dur tratamentul”

Mira a tras un semnal de alarmă pentru toți românii care merg în Bali. Artista a luat o bacterie după vacanța în Indonezia și a fost nevoită să urmeze un tratament.

Mira, avertisment pentru românii care merg în Bali. Cântăreața a contactat o bacterie din vacanță

, însă vacanța a fost un adevărat coșmar pentru Mira, care s-a ales cu o bacterie. Atunci când a revenit în România, artista a început să se simtă foarte rău.

Din cauza bacteriei pe care a contactat-o, Mira este nevoită să urmeze un tratament dur. Artista i-a avertizat pe cei care au de gând să meargă în vacanță, deoarece se pot infecta aproape oriunde, dacă este vorba de zone neîngrijite.

Bateria cu care s-a ales tânăra cântăreață se numește helicobacter. Timp de 14 zile, Mira trebuie să urmeze un tratament cu antibiotice. În primele zile ale tratamentului, vedeta s-a simțit foarte rău.

“M-ați întrebat mai mulți de ce trebuie să iau antibioticul acela și ce să evitați în Bali, că am spus că din Bali l-am luat, helicobacter mai exact. Helicobacter se tratează cu două antibiotice, o schemă de două antibiotice, timp de 14 zile și este foarte dur tratamentul.

Mie în primele două zile mi-a fost foarte rău și trebuie să îmi pun fața, că arăt ca… mi se pare că arăt rău de tot, că am stat prin casă, nici nu am prea ieșit, nu am putut să fac nimic, nici la sală nu m-am dus.

Aveți grijă, pentru că asta puteți să o luați de oriunde, nu doar din Bali, dar cu atât mai mult din locurile astea care nu sunt atât de îngrijite!”, a explicat Mira pe .

Mira are o relație cu Levi Elekes

De ceva timp, . Cei doi și-au asumat relația în primăvara anului trecut. La un moment dat, vedeta a descoperit niște clipuri video ale vloggerului pe internet și a început să-l urmărească.

În acea perioadă, artista citea foarte mult și căuta niște răspunsuri. După ce a început să-l urmărească pe Levi, Mira l-a rugat să-i recomande niște cărți. Au început să vorbească tot mai des și așa a început relația lor.

Mira a recunoscut că apariția lui Levi în viața ei a ajutat-o foarte mult. De când formează un cuplu, cântăreața este mai atentă la relațiile cu persoanele din jur, după cum a mărturisit anul trecut, în cadrul unui podcast.