Mirabela Dauer a fost extrem de atentă timp de doi ani și a reușit să nu se îmbolnăvească. Totuși, nu a scăpat. S-a infectat chiar la sfârșitul pandemiei. Artista spune că se simte bine și a urcat deja pe scenă.

Mirabela Dauer a rămas cu o sechelă după Covid-19. Noroc cu cele 3 vaccinuri

Mirabela Dauer a făcut declarații despre starea sa de sănătate în cadrul unei emisiuni. Aceasta s-a infectat cu Covid-19 și nu s-a recuperat în totalitate.

A făcut o formă ușoară fiind vaccinată cu trei doze. Aceasta a declarat că se simte foarte bine, chiar dacă a rămas cu mici sechele. Chiar și așa, artista a început să susțină deja spectacole.

“Tocmai când s-a terminat pandemia asta, am luat și eu Covid. Vorba aceea, urma scapă turma. Din fericire, am avut o formă ușoară de boală, pentru că sunt vaccinată cu toate cele trei doze. Dacă se mai putea, o făceam și pe a patra.

Nu mi-a fost frică de virus, eu nu prea am frică de boală. L-am luat dintr-o întâmplare. Nu am avut febră, nu am avut mare lucru, dar am rămas puțin cu o tuse”, a spus vedeta, în emisiunea

a avut probleme grave de sănătate în trecut. în 2017. Mirabela Dauer dezvăluia că nu s-a simțit deloc rău și a aflat vestea cumplită după ce a făcut analize de rutină.

La acel moment, a fost operată și i-a fost extirpat un rinichi. Ajunsă la 74 de ani, Mirabela Dauer a dezvăluit că are mare grijă de ea. Face multă mișcare, merge la masaj și respectă cu strictețe regimul alimentar prescris de medici.

“Nu mai mănânc carne de o perioadă bună de timp. Ador însă sushi. Sunt foarte pofticioasă de felul meu, dar nu mâncăcioasă”, a mai declarat Mirabela Dauer.