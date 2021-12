Celebritatea a luat-o prin surprindere pe Mirabela Dauer: ”Nu mi-am dorit”

Mirabela Dauer a sărbătorit, anul trecut, . Cântăreața se numără printre cele mai bune voci al muzicii pop românești, însă spune că niciodată nu s-a văzut vedetă, ci doar artistă.

În cadrul unui interviu, cu zâmbetul pe buze, așa cum apare mereu în fața fanilor săi, celebra artistă, în vârstă de 74 de ani, a mărturisit că visul ei de mic copil a fost acela de a cânta.

”Mi-am dorit doar să cânt”

Deși nu s-a retras din activitate și pășește mereu cu optimism, iubire și încredere pe scenă, Mirabela Dauer nu și-a dorit celebritatea de care se bucură astăzi și care a luat-o prin surprindere. Vedeta spune că îi este recunoscătoare lui Dumnezeu că i-a ușurat drumul prin viață, fără să o facă să aibă regrete, ci doar visuri împlinite.

”Eu nu mi-am dorit asta (n.r. celebritatea), eu mi-am dorit doar să cânt, să fiu lăsată să cânt. Nu am crezut vreodată că o să devin cunoscută, dar ma bucur că s-a întâmplat și că Dumnezeu a fost bun cu mine. Este o bucurie!

Când iubești ceea ce faci nu există renunțare și efort. În viața mea nu am renunțat la nimic, am un plus, sufletul plin de bucuria de la oameni. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot!”, a spus Mirabela Dauer la Antena Stars.

Cum și-a început Mirabela Dauer cariera

În urmă cu mai mulți ani, în cadrul unui interviu, artista care acum , s-a reîntors în timp și și-a adus aminte cu plăcere cum a început drumul ei în muzică.

Încă de la o vârstă fragedă, cântăreața s-a zbătut pentru a i se acorda încredere și un loc în lumea artiștilor. Nu i-a fost ușor, dar ambiția, spune ea, a adus-o pe culmile succesului.

”Încă de copil am început să cânt. Mai întâi la şcoală, apoi la Casa de cultură Turturele. Acolo cânta Orchestra Radio condusă de maestrul Sile Dinicu, iar eu, mică fiind, mă duceam pe lângă ei şi cerşeam atenţie, căutam să mă bage în seamă. Dacă mă dădea cineva afară pe uşă, eu intram pe geam. Eram foarte ambiţioasă, îmi doream foarte tare să cânt. Dacă mă întrebaţi azi dacă mai ador această meserie, eu vă răspund că dacă aş mai avea o viaţă, tot cântăreaţă m-aş face”, a menționat Mirabela Dauer.

În același interviu, după zeci de ani în care a cântat și a încântat publicul român din țară și de peste hotare, Mirabela Dauer a declarat că, după ani ’90, a devenit tot mai greu să evoluezi în muzică. Însă, chiar și așa, ea a reușit mereu să își țină publicul aproape, oameni care, spune ea, o iubesc și acum la fel ca la începutul carierei sale de succes.

”Din păcate, după 1990 este mult mai greu în meseria asta pentru că trebuie să te lupţi cu kitsch-ul şi cu tinereţea care nu întotdeauna este de valoare. Acum, totul se bazează pe imagine, o imagine cât mai scandaloasă şi indecentă. Totuşi, aş fi ipocrită dacă m-aş plânge, pentru că eu sunt iubită în continuare de oameni”, spunea artista, în urmă cu câțiva ani, informează