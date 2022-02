Care este cea mai mare teamă a Mirabelei Dauer: „Nu vreau să mor, nu vreau să zac”

În vârstă de 74 de ani, Mirabela Dauer este o persoană foarte activă, care își menține spiritul tânăr. Invitată, joi, în emisiunea Vorbește Lumea, artista a dezvăluit care sunt secretele sale de frumusețe, dar și faptul că se teme că ar putea avea o bătrânețe dificilă.

Mirabela Dauer: „Nu vreau să mor”

Îndrăgita cântăreață i-a mărturisit Adelei Popescu că a profitat de perioada pandemiei, pentru a se axa mai mult pe propria persoană și pe sănătate.

Mirabela Dauer spune că motivul pentru care este foarte atentă când vine vorba de starea sa medicală este pentru că se teme că ar putea deveni o povară pentru apropiați, în cazul în care s-ar îmbolnăvi.

„Nu pot să spun că eu mă iubesc. Eu nu mă iubesc, stau prost, dar am grijă de mine. Eu iubesc foarte tare viața.

Și atunci, pentru că nu vreau să mor, nu vreau să zac, ca prietenii mei și oamenii mei dragi să aibă grija mea…Eu nu vreau să fiu o povară, atunci, am grijă de mine.”,

Mirabela Dauer își împărtășește secretele de frumusețe

și are o rutină de la care se abate foarte rar. De 50 de ani, Mirabela Dauer merge lunar la tratamente de cosmetică. Dacă acum colaborează cu un medic estetician din București, la început, cântăreața zbura, de fiecare dată, cu avionul până la Târgu Mureș.

„De la 25 de ani mă duc la cosmetică. Primii ani, mă duceam cu avionul în fiecare lună, la Târgu Mureș. Acolo am început, după care ea ( n.r medicul estetician) a plecat în Ungaria și am rămas aici. Acum, cu pandemia, am mai sărit câte o lună.”, a povestit Mirabela Dauer.

De altfel, săptămânal, cântăreața are programate trei ședințe de masaj pentru relaxare, de care spune că este dependentă.

„Masaj fac, de trei ori pe săptămână. Foarte rar nu fac decât de două ori. Eu sunt dependentă de masaj, deci sunt disperată. Că mă dor picioarele, că merg mult pe jos.”, a adăugat artista.

Micul dejun, cea mai importantă masă a zilei pentru Mirabela Dauer

Întrebată dacă este adepta dietelor alimentare, Mirabela Dauer a răspuns că, pentru ea, mâncarea este cea mai importantă și că niciodată nu sare peste micul dejun. Singurul obicei, pe care îl are de 9 ani, este să consume în fiecare dimineață apă cu lămâie.

„Nu-mi lua mâncarea. Eu cel mai bine mănânc dimineața. Când fumam, nu fumam până nu mâncam. Pentru micul dejun renunț la orice. Mănânc de plăcere.

Până acum 9 luni, de 9 ani, beam în fiecare dimineață apă cu lămâie, pe stomacul gol. Acum fac o pauză, la recomandarea medicului, dar eu nu am nicio problemă.”, a explicat Mirabela Dauer.