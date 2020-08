Miracol într-o biserică ortodoxă din Beirut. Altarul lăcașului de cult, neatins de explozia devastatoare. Video

Într-o mare de nenorociri, drame și vieți curmate, un adevărat miracol s-a produs într-o biserică ortodoxă din Beirut în timpul exploziei devastatoare de pe 4 august.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Altarul lăcașului de cult a rămas neatins de suflul extrem de violent al exploziei, unul care s-a resimțit la sute de kilometri distanță.

Întâmplarea este cu atât mai greu de explicat și pusă pe seama unei minuni întrucât biserica se află la mai puțin de un kilometru distanță de epicentrul exploziei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Altarul unei biserici din Beirut, neatins de explozia devastatoare

Sute de clădiri din Capitala Libanului, Beirut, au fost pur și simplu spulberate, marți, 4 august, de explozia din zona Portului. S-au înregistrat alte sute de morți și peste 5.000 de răniți.

În tot acest iad, altarul bisericii ortodoxe St. Dimitrios din Achrafieh a supravieţuit suflului exploziei din Beirut. Naosul a fost devastat. Sfântul Potir, Sfânta Biblie, candela cu ulei și moaștele Sfinților au rămas neatinse.

ADVERTISEMENT

Preotul Youil Nassif, cel care predică la această biserică, povestește cum a părăsit lăcașul de cult, alături de copiii săi, cu doar 12 minute înainte de explozie.

”Puteți să-mi spuneți că sunt naiv, dar m-am gândit că este de necrezut. Am simțit că este un mesaj de la Dumnezeu care spune: ‘Voi fi alături de tine, Voi fi lângă tine, ne vom ridica’.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am părăsit biserica împreună cu copiii mei, cu 12 minute înainte de explozie. Ne îndreptam către casă când s-a întâmplat. Am ajuns acasă, am lăsat copiii acolo și m-am întors la biserică pentru a verifica ce s-a întâmplat. Când am ajuns, am fost șocat. Puteți vedea imaginile și clipurile video, biserica fusese distrusă.

M-am îndreptat spre altar. Când am intrat în acesta am fost surprins. Altarul era neatins. Puteți vedea fotografiile și video. Sfântul Potir era intact. Puteți vedea Sfânta Biblia, candela cu ulei care nu s-a mișcat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“I felt it was a message from God” This Greek Orthodox church’s altar survived the explosion in Beirut unscathed – even its oil lamp stayed lithttps://t.co/nuxkz5X8HS pic.twitter.com/8qNuoUFXWH ADVERTISEMENT — BBC News (World) (@BBCWorld) August 9, 2020



Puteți vedea moaștele Sfinților, instrumentele. Nici sticla nu a fost spartă. În vremuri de criză, căutăm semne, o lumină în întuneric. Am simțit că este un semn. Însă avem nevoie de rugăciuni. Toți cetățenii de aici din Liban, avem nevoie de rugăciuni. Suntem într-o situație gravă. Vă rugăm, rugați-vă pentru noi”, a declarat preotul pentru BBC.

ADVERTISEMENT

Peste 150 de morți după explozia de la Beirut

În cursul zilei de marți, 4 august, un incendiu izbucnit într-un depozit unde erau stocate de şase ani 2.750 de tone de azotat de amoniu în portul din Beirut a provocat o deflagraţie enormă care s-a soldat cu peste 150 de morţi, peste 6.000 de răniţi, zeci de dispăruţi şi sute de oameni rămaşi fără adăpost, potrivit ultimului bilanț.