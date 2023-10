Mircea Badea, despre vizita lui Zelenski în România: ”Multă suferință că n-a venit să ne mângâie pe cap”

Conform lui Mircea Badea, Zelenski a venit în România pentru a discuta concret despre ajutor militar și despre soluții privind transportul cerealelor, însă țara noastră a avut mult mai multe așteptări pentru că România a susținut mereu Ucraina fără să stea pe gânduri, însă în schimb nu pare că a primit laudele necesare.

Mircea Badea, despre vizita lui Zelenski în România

“Am văzut la unii un sentiment de frustrare. Recunosc că eu nu l-am avut. Adică nu am înțeles. Doamne ferește n-am nimic împotriva domnului președinte Zelenski! Să vină în România de 100.000 de ori să se şi mute aici. N-am nicio problemă cu asta, dar n-am înțeles frustrarea unora. Eu n-am avut frustrarea asta: Doamne, dar la noi n-a venit!

ADVERTISEMENT

Adică nu m-am simțit nevalidat pe sistemul să fim în rândul lumii, să vină președintele Ucrainei și în România. Adică noi ce avem? Noi am ajutat și el nu vine și la noi? Şi dacă vine, ce? Că unii păreau că se simt bine, în sensul că altfel s-ar fi simțit rău. Mie mi se pare destul de clar A venit pentru că avea interes să vină. Trebuia să rezolve cu cerealele.

Nu că ar fi avut vreo emoție că România, slavă Domnului, e conformă, e întocmai și la timp și cu planurile doamnei Ursula şi cu Doamne ajută și cu ce spune partenerul strategic. N-avea nicio emoție. Dar a venit totuși ca să fie sigur pe detaliile pentru noul coridor pentru cerealele ucrainiene şi ajutorul militar suplimentar”, a explicat Mircea Badea.

ADVERTISEMENT

De fapt, marea problemă e la România, o țară complexată, cu cetățeni care caută validare, nu la Volodimir Zelenski, un președinte de stat care a venit în vizită strict pentru a-și rezolva problemele, nu pentru a mângâia pe cap oameni. Cel puțin asta susține realizatorul TV Mircea Badea.

pentru Zelenski. Adică în Polonia, care a fost cel mai mare suporter din regiune, treaba s-a cam închis. Cu Ungaria şi Slovacia treaba e rezolvată. Și atunci în regiune, mai suntem şi noi. Pe unde să treacă cerealele alea? Păi prin România, nu? A spus președintele Iohannis să se dubleze coridorul? A spus.

ADVERTISEMENT

Deci de asta a venit omul. Avea nişte interese pe care le urmărea. Până acum nu le-a avut, pentru că a avut mult multe opțiuni. A avut alte priorități în acest moment. Faptul că nu ne-a vizitat până acum noi am luat-o cumva foarte personal. Îl așteptam să ne mângâie pe cap. România e plină de complexe provinciale.

Adică, domnule, stai puţin că noi am fost super băieți, am livrat, am făcut și nu ne-a mângâiat pe cap? Nu! Noi am ajutat Ucraina ca să ne mângâie președintele Zelenski pe cap? Sau am ajutat-o din convingere, ca să apărăm valorile democrației, legile internaționale că am considerat inacceptabil invadarea ilegală și neprovocată a unui stat de către alt stat? Adică nu de asta?”, a completat Badea.

Volodimir Zelenski nu a ”mângâiat pe cap” pe nimeni

În încheiere, Mircea Badea a transmis că nimeni nu ar trebui să sufere pentru că Volodimir Zelenski nu l-a mângâiat pe cap, pentru că președintele Ucrainei nu a venit în țara noastră cu acest scop. Referitor la discursul ”anulat” din Parlament, care de fapt nici măcar nu era programat să aibă loc, Mircea Badea crede că ar fi fost oricum un discurs inutil.

ADVERTISEMENT

”Părea multă suferință în România că n-a venit Zelenski să ne mângâie pe cap. Acum mulți au avut senzația că ne-a mângâiat pe cap. Dânsul nu ne-a mângâiat pe cap! A avut un comportament absolut decent. Discursurile și luările sale de poziție absolut în regulă. Dânsul a avut niște interese pe care și le-a îndeplinit.

Nu spun asta că e rău, spun doar că n-a venit să ne mângâie pe cap. Și nu înțeleg nevoia validării pe care o simt foarte mulți în spațiul public. Acum, în sfârșit se simt unii validați cumva. Dar nu suntem validați complet că Zelenski nu a ţinut un discurs în Parlament.

Domnule, deci câtă frustrare că n-a vorbit Zelenski în Parlament! Doamne, câtă frustrare! Dar ce credeți că ar fi spus în Parlament, dacă ar fi vorbit? Aceleași lucruri pe care le-a spus și când era cu președintele Iohannis. Credeți că ar fi spus altceva decât a spus în nenumărate rânduri?

Eu nu sunt deloc convins că președintele Zelenski avea sau stabilise să vorbească în Parlamentul României. Venise pentru niște chestii foarte concrete pe care le-a rezolvat cu președintele, cu primul ministru. Să-și piardă timpul cu un discurs în Parlament, ca să ce?“, a concluzionat Mircea Badea, conform .