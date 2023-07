Mircea Bravo, îngropat în datorii! Salvarea vine de la ce urăște mai mult: propria nuntă!

Mircea Bravo face tot posibilul să scape de datorii! Apelează inclusiv la ce urăște mai tare: propria sa nuntă! Nu, nu e vorba despre o situație reală, ci despre rolul pe care îl joacă în noul său film!

Mircea Bravo, îngropat în datorii, nevoit să facă o nuntă pentru bani! Noul său film, din 10 octombrie în cinema

Povestea „Nuntă pe bani” are deja data lansării oficiale! FANATIK a aflat când va intra pelicula în sălile de cinema din România! Ei bine, au rămas doar două luni și câteva zile până când publicul care a îndrăgit va putea să îl revadă pe influencer în noua sa producție!

Data la care „Nuntă pe bani” va intra în cinematografe este… 10 octombrie 2023! Mircea Bravo este extrem de entuziasmat de acest nou proiect, unul pentru care a filmat în 2022.

care s-a făcut remarcat prin sketch-urile sale cu Bunica a vorbit despre acest film, unul la care ține foarte mult, pentru care s-a dedicat trup și suflet din prima zi de filmare.

Mircea Bravo, încântat de noul său proiect: „Sunteți invitați la cea mai mare nuntă din România”

„Nuntă pe bani este o producție mult mai mare, căreia i-am acordat mai mult timp de pregătire și pentru care am lucrat alături de mulți oameni cu experiență în industria de film.

Reacția publicului care a venit în număr atât de mare la prima noastră comedie ne-a motivat să mergem mai departe și să să facem un nou film pentru spectatorii noștri.

Suntem siguri că atunci când iubești ceea ce faci și crezi în poveste, transmiți mai departe de ecran această energie. La noi la filmări a fost multă bună dispoziție cu toate că s-a muncit foarte intens. Sunteți așadar invitați cu toții la cinema, din 10 octombrie, la cea mai mare nuntă din România”, a declarat Mircea Bravo.

au durat 23 de zile și au avut loc în vara lui 2022. Scenariul aparține echipei Mircea Popa, Tibi Codorean, Cristi Ciui, Andrei Vereștiuc și Cristi Ilișuan. În rolurile principale sunt, așadar, Mircea Bravo și actrița Alexandra Spătărelu, în rolul Alexandrei.

Care e povestea peliculei „Nuntă pe bani”

Filmul apare, așadar, la doar un an de la succesul înregistrat de producția de debut „Mirciulică”. Noul produs Bravo Films îl are ca protagonist pe Mircea, un tânăr care urăște din tot sufletul nunțile. De fiecare dată când se atinge subiectul mariajului, nu își ascunde antipatia profundă pe care o are față de acest eveniment important din viața unui om.

Din cauza unei decizii proaste pe care a luat-o, Mircea trebuie să restituie o sumă mare de bani. De aici încep belelele pentru personajul nostru! Singura soluție pentru Mircea ca să iasă din impas este organizarea propriei sale nunți cu partenera sa, Alexandra. Tânărul se va implica într-o cursă contra-cronometru ca să găsească nașii, invitații și sala, în așa fel încât nunta să se dovedească a fi un business reușit.

Al treilea film marca Mircea Bravo: „Moartea în vacanță”

Nu e singurul proiect pentru care Mircea Bravo a tras în ultimul an. Un alt film la care s-au turat motoarele este „Moartea în vacanță”, pentru care s-a filmat în Grecia, vara asta.

„Săli de cinema pline în toată țara și hohote de râs pe tot parcursul filmului! Asta îmi doresc de la următoarea noastră comedie, Moartea în vacanță.

Este un road trip care sper să rămână peste ani o comedie emblematică în cinematografia românească”, a spus Mircea Bravo despre cea de-a treia producție cinematografică.