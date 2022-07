Mircea Geoană, anunț important despre alegerile prezidențiale. Secretarul general adjunct al NATO nu exclude o posibilă candidatură

Scenariul candidaturii lui Mircea Geoană la alegerile prezidențiale din 2024 se conturează tot mai clar, pe măsură ce importanța poziției pe care acesta o îndeplinește crește, în contextul războiului din Ucraina.

Mircea Geoană: ”Discuțiile pot să să meargă în orice direcție”

Informațiile apărute în presă, în ultima perioadă, îl dau pe Geoană ca un posibil candidat. Mai mult, se spune că acesta a început deja să se pregătească pentru cursa electorală la care a mai participat în 2009 și a pierdut în fața lui Traian Băsescu.

Întrebat dacă intenționează să candideze peste 2 ani, Mircea Geoană a declarat că nu poate răspunde la această întrebare până nu își încheie mandatul în fruntea Alianței Nord-Atlantice, dar că după aceea ”discuțiile pot să meargă în orice direcție”.

Geoană așteaptă să-și termine treaba la NATO pentru a da un răspuns

”Mulţumesc pentru întrebare, dar am să răspund cum am răspuns şi până acum şi am să o spun la modul cel mai ferm, răspicat şi onest. Atâta vreme cât sunt în această poziţie foarte importantă la NATO, voi da 100% din atenţia, energia şi talentul meu acestei funcţii.

Este, cred, normal să te concentrezi pe munca importantă pe care o ai, pe încrederea pe care secretarul general mi-a dat-o şi pe încrederea pe care naţiunile aliate mi-au acordat-o. Acest lucru se va produce până în ultima zi a mandatului meu”, a declarat Mircea Geoană la Euronews.

Mandatul lui Mircea Geoană la NATO se încheie în octombrie 2023, ceea ce ar însemna că acesta are timp suficient să intre în bătălia electorală. Totuși, există și scenariul ca Geoană să fie ”eliberat” din funcție ceva mai devreme, pentru a avea timp să-și pregătească o eventuală candidatură.

”Nu așteptați de la mine nicio decizie”

”Deci nu aşteptaţi de la mine nicio decizie, niciun anunţ, până când voi fi eliberat din această funcţie. Când voi fi eliberat din această funcţie? Când decide secretarul general.

Deci, îţi promit că facem un interviu a doua zi după terminarea mandatului la NATO şi acolo, probabil că o să ne gândim la viitor.

Dacă va fi un viitor într-o direcţie, în alta, există un viitor în faţă, sunt extrem de mândru să reprezint Alianţa la acest nivel, am învăţat foarte multe, dar am obligaţia de loialitate şi onestitate faţă de organizaţia care mi-a dat această şansă imensă şi voi respecta scopul până în ultima secundă a mandatului meu. După aceea, discuţiile pot să meargă în orice altă direcţie”, a mai spus Geoană.