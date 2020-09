Mircea Lucescu a lămurit lucrurile cu Rinat Ahmetov: „Mi-a urat noroc!”

Mircea Lucescu nu a fost primit cu entuziasm de fanii lui Dinamo Kiev, dar nici oficialii de la Șahtior Donețk nu au reacționat prea bine după ce antrenorul român a semnat cu rivala din Capitală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pentru a detensiona situația, tehnicianul de la Dinamo Kiev a vorbit cu Rinat Ahmetov, patronul lui Șahtior, formație care este una dintre cele mai bune din Ucraina. Este prima discuție dintre cei doi și se pare că acum totul s-a lămurit.

Cel care nu a avut o reacție prea bună după ce Lucescu a preluat-o pe marea rivală a fost Serghei Palkin, directorul campioanei Ucrainei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu, discuție lămuritoare cu rivalul Rinat Ahmetov: ”Mi-a urat noroc şi a înţeles de ce am decis să fac un astfel de pas”

Cel mai probabil, Palkin a avut acordul patronului când a făcut acele declarații răutăcioase la adresa lui Mircea Lucescu, susținând că Șahtior a renunțat la tehnicianul român în 2016 pentru că lui Ahmetov nu-i mai plăcea felul cum acesta gândea fotbalul.

“În primul rând, mi-a fost dor de Ucraina. Am vrut să revin aici, unde am avut rezultate bune. I-am explicat lui Rinat Ahmetov de ce am făcut asta.

ADVERTISEMENT

Mi-a urat noroc şi a înţeles de ce am decis să fac un astfel de pas”, a spus Mircea Lucescu, potrivit Sport.ua.

”M-a atras faptul că sunt jucători tineri la Dinamo Kiev”

“Am vrut să mă întorc în fotbal şi să intru într-un campionat în schimbare, care începe să crească. M-a atras faptul că sunt jucători tineri la Dinamo Kiev, mulţi mi-au povestit despre talentul lor şi despre modul în care trebuie să devină cunoscuţi în întreaga lume pentru a juca în echipe mari. Asta trebuie să facă un antrenor. Să-i ajute să crească”, a adăugat Lucescu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu a înfruntat-o deja pe fosta sa echipă în Supercupa Ucrainei și s-a impus cu 3-1. 12 ani a stat antrenorul român la Șahtior și a cucerit 22 de trofee. După jocul din Supercupă, Lucescu a fost lăudat pentru trofeul cucerit.

”Un meci bun. Am dominat, chiar dacă azi ne-au lipsit opt jucători: doi au Covid-19, iar șase nu au avut timp să se recupereze după accidentări. Am fi putut câștiga la o diferență chiar mai mare”, a declarat românul după Supercupa Ucrainei.

ADVERTISEMENT