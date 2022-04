Mircea Lucescu cere ca FCSB să fie lăsată în Ghencea: „Să joace pe stadionul ei, așa cum e normal”

La plecarea spre Cluj-Napoca, acolo unde Dinamo Kiev va disputa un meci amical cu CFR Cluj, Mircea Lucescu a vorbit despre situația fotbalului românesc. Printre altele, antrenorul campioanei Ucrainei a spus că vrea ca FCSB să fie lăsată să joace pe noul stadion din Ghencea.

Și Mircea Lucescu o vrea pe FCSB în Ghencea: „Să se termine odată povestea asta”

Lucescu a rămas impresionat de atmosfera din Giulești, acolo unde , și vrea ca și Dinamo și FCSB să aibă parte de aceleași condiții. Roș-albii nu au încă un stadion nou, în timp ce vicecampioana nu este lăsată să revină în Ghencea.

„O echipă care are un stadion ca acesta are cel puțin 12-13 puncte în plus față de ceea ce ar fi trebuit să aibă pentru că presiunea, prezența suporterilor și atmosfera stimulează foarte tare. Jucătorii noștrii nu au mai avut parte de susținerea care era când jucam eu.

Au dispărut suporterii noștri. E momentul să revină, în condițiile în care toate stadioanele care se construiesc și se vor construi vor fi folosite și umplute.

Aștept ca Dinamo să primească și ea acest cadou și aștept ca odată și odată să se termine și povestea asta cu Steaua și FCSB, iar Steaua (n.red. FCSB) să joace pe stadionul ei așa cum e normal”, a declarat Mircea Lucescu.

Gigi Becali: „Direct pe Ghencea o să jucăm”

Primul meci al FCSB-ului pe noul stadion Ghencea ar putea fi chiar derby-ul din ultima etapă a play-off-ului Casa Pariurilor Liga 1, cu CFR Cluj. La data acelui meci, roș-albaștrii nu pot folosi Arena Națională din cauza evenimentului muzical „SAGA”.

Deși Mihai Stoica a anunțat că FCSB va juca la Buzău contra campioanei, posibila finală a campionatului.

Direct pe Ghencea o să jucăm (meciul cu CFR Cluj – n.r.). Ce, e stadionul lor? Crezi că fac ei ce vor (CSA Steaua – n.r.)? Facem plângeri peste tot: DNA, procuratură, mergem peste tot unde e nevoie, chiar și la președinte, pentru a juca acolo, dacă nu ne dau voie. Arcul de Triumf nu este deocamdată o soluție pentru noi, are prea puține locuri”, a decretat Gigi Becali, pentru .

