Mircea după ce și-a dat demisia din funcția de antrenor principal al lui Dinamo Kiev. În ultima etapă din campionatul Ucrainei, formația antrenată de „Il Luce” a pierdut derby-ul cu Șahtior Donețk, scor 0-1.

Mircea Lucescu s-a retras din fotbal după ce a demisionat de la Dinamo Kiev! „A fost ultimul meci”

pe banca celor de la Dinamo Kiev. Totuși, antrenorul român a atins culmile succesului pe banca lui Șahtior Donețk. Anunțul demisiei și al retragerii a fost făcut chiar de Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

„Astăzi nu aș vrea să vorbesc despre joc. Vreau să spun că am dedicat 15 ani fotbalului ucrainean. Aici am decis să-mi pun capăt carierei. Acesta a fost ultimul joc.

Mi-am luat rămas bun de la jucătorii mei, de la Șahtior. Vă mulțumesc tuturor. Mi-ar fi plăcut să se termine altfel. Totul s-a terminat, cariera mea, dragostea mea, viața mea. Totul are un început și un sfârșit.

ADVERTISEMENT

Echipa asta a lui Dinamo (n.r. Kiev) are un viitor frumos. La fel are și fotbalul ucrainean. Dar pentru mine este complicat să merg mai departe cu acest război, cu lipsa fanilor. Toate minutele astea de liniște, de reculegere, sunt dificile pentru mine. Am devenit mai sentimental peste ani.

Fiecare meci a devenit tot mai complicat pentru mine. E dificil să mă gândesc constant la toți oamenii nevinovați care mor. Nu pot combina asta cu fotbalul. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc fotbalului din Ucraina pentru acești 15 ani minunați.

ADVERTISEMENT

Vă doresc pace, sănătate și un viitor fericit. Eu sunt aici de la începutul războiului, din 2014. Nu am părăsit atunci Donetskul. În ultimii doi ani, mulți fotbaliști cu experiență au părăsit echipa. Cei tineri nu îi pot înlocui imediat. Trebuie răbdare! Cel mai ușor e să critici și să blamezi. E necesar să susținem tineretul ucrainean”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit jurnaliștilor de la .

Mircea Lucescu mai avea contract cu Dinamo Kiev până în vara anului 2024. Pe banca formației ucrainene, Mircea Lucescu a câștigat campionatul, Cupa și Supercupa Ucrainei.

ADVERTISEMENT

Oleksandr Șovkovski o va prelua temporar pe Dinamo Kiev după demisia lui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului

Dinamo Kiev a ajuns la patru meciuri fără victorie în campionat. Mircea Lucescu o lasă pe fosta campioană a Ucrainei pe locul 7 în clasament, cu 16 puncte în 10 meciuri. Înfrângerea împotriva fostei sale echipe a contat decisiv pentru decizia antrenorului în vârstă de 78 de ani.

„Il Luce” a câștigat nu mai puțin de 35 de trofee de-a lungul carierei. Nu mai puțin de 22 dintre acestea au fost cucerite pe banca celor de la Șahtior Donețk. Alături de campioana en-titre a Ucrainei, Lucescu a câștigat Cupa UEFA în 2009.

Mircea Lucescu are cu un trofeu mai puțin câștigat în carieră față de Pep Guardiola (35). De-a lungul carierei, Mircea Lucescu a mai antrenat, printre altele, echipa națională a Turciei, Zenit, Șahtior Donețk, Beșiktaș, Galatasaray, dar și în Italia la Inter, Reggiana, Brescia și Pisa.

În România, Mircea Lucescu a câștigat 3 trofee atât cu Rapid, cât și cu Dinamo. Anunțul despărțirii a fost confirmat de Dinamo Kiev printr-o postare pe pagina oficială de facebook. „Mircea Lucescu a demisionat din postura de antrenor principal al lui Dinamo Kiev. Meciul împotriva lui Șahtior a fost ultimul pentru antrenorul român”, au scris ucrainenii.