Mircea Rednic anunță noi transferuri după UTA – Sepsi 2-1: “Un mijlocaș a semnat!”

Elevii lui Mircea Rednic au reușit să se impună în fața celor de la Sepsi cu 2-1 grație golurilor înscrise de Omondi și Rodrigues. Pentru Sepsi a înscris Ștefănescu, din penalti.

Rednic, la prima victorie în 2024

“Astăzi s-a văzut un teren bun, un public care ne-a susținut din primul până în ultimul minut, băieții au dat randament cu o echipă bună. Au fost multe momente în care ne-am creat ocazii pe contraatac.

ADVERTISEMENT

Am putut să-i surprindem. Am spus că au probleme în apărare când sunt spații. Păcat la ultima pasă, am greșit și la 3-1 și 2 contra unu. Important este că am câștigat acasă și am obținut trei puncte importante.

Cu FCSB a fost un accident, am și spus după meci că FCSB, eu îi zic Steaua, își merită locul, au un lot foarte bun, jucători care pot face diferența. Noi am făcut greșeli, am avut două ocazii. O bară și situația lui Andrei, dacă am fi înscris poate altfel era rezultatul”, a declarat Mircea Rednic.

ADVERTISEMENT

UTA ocupă 12 în clasament

Sezonul celor de la UTA Arad a fost unul caracterizat de provocări și rezultate oscilante, reflectate în poziția lor actuală din clasament.

“Eu sunt mulțumit că am reușit să câștigăm astăzi, e bine pentru moralul nostru, pentru moralul suporterilor. Își pierduseră puțin încrederea, dar eu am încredere în jucători, în lotul pe care îl am la dispoziție. Sunt convins că o să facem meciuri mai bune ca acestea și să aducem puncte, pentru că avem nevoie de puncte.

ADVERTISEMENT

Nu știu dacă se închide, e normal că mai avem 1 sau 2 posturi. Avem un mijlocaș care a semnat, care va veni luni sau marți. Acum avem o săptămână până la următorul meci, ne pregătim, avem nevoie de continuitate atât în joc, cât și în rezultate.

Încercăm să ne îndeplinim obiectivul, să fim cât mai departe de zona de retrogradare să fie toată lumea mulțumită. Mă bucur că jucătorii care au intrat au adus un plus echipei.

ADVERTISEMENT

Eu zic că până în momentul de față lucrurile sunt mult mai bune decât anul trecut. Mi-a plăcut cum s-au prezentat astăzi jucătorii, atitudine, agresivitate, meritam să câștigăm”, a completat Mircea Rednic.