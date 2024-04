Mircea Rednic, fără cuvinte după atmosfera fabuloasă de la UTA – Botoșani 1-0: „Incredibil ce e la Arad”

Mircea Rednic și UTA au reușit să se instaleze , după un meci în care „Bătrâna Doamnă” s-a hrănit cu energia emanată de cei aproximativ 5.000 de copii care au umplut tribuna stadionului „Francisc Neuman”.

Mircea Rednic, după UTA – Botoșani: 1-0: „O atmosferă incredibilă, pe care nu mi-o imaginam”

după o nouă victorie și a ținut să le-o dedice celor 5.000 de copii: „Mai sunt 6 meciuri, trei puncte importante. O atmosferă incredibilă, pe care nu mi-o imaginam. Au strigat, au încurajat și au un mare merit la victorie.

Am avut o repriză bună, ne-am creat câteva ocazii, au avut și ei o bară la acea ezitare. Scopul scuză mijloacele. Un pic emoții, am pierdut mingile cu ușurință. Trebuie să felicit portarii și fundașii centrali pentru că au făcut un meci foarte bun și ei au fost aproape să înscrie”.

„Puriul” are și o surpriză pentru elevii săi după ce s-au instalat în fruntea playout-ului: „Jucătorii au înțeles mesajul meu, că e un moment delicat fără suporteri. Venim de departe, am ajuns pe primul loc și trebuie să ne bucurăm. Le-am dat liber mâine deși nu era în program. Sunt momente în care jucăm și așa. Am ajuns în sfârșit pe primul loc”.

Mircea Rednic, declarații de dragoste pentru suporterii arădeni. De câte puncte mai are nevoie UTA să se salveze de la retrogradare

Antrenorul arădenilor a revenit la ceea ce s-a întâmplat în tribune: „E incredibil ce e aici la Arad. Aici se trăiește prin fotbal de la cei mici până la cei mai în vârstă. Mă bucur că sunt antrenorul lor. Suntem neînvinși după aceste trei meciuri, dar nu vreau să stăm cu emoții, mai ales cu sănătatea mea. Mi-aș dori să tranșăm jocul mult mai bine”.

Cu o victorie împotriva lui Hermannstadt, Rednic crede că UTA își îndeplinește obiectivul: „Ne-am depărtat de locurile de baraj, dar încă nu e terminat. Dacă vom câștiga și cu Sibiu avem șanse să ne salvăm”, a declarat Mircea Rednic la .

Danylo Kucher, eroul UTA-ei în meciul cu Botoșani: „Mi-a venit și mie rândul

Danylo Kucher a fost titular în premier la UTA și a știut să profite de șansa pe care i-a dat-o Mircea Rednic:„Rezultatul antrenamentelor foarte bune pe care le facem. Am tot așteptat să mi se dea o șansă și mister mi-a dat-o. Am tot făcut 2-2, 1-1 și acum mi-a venit și mie rândul”.

Ucraineanul s-a bucurat de modul în care echipa a fost încurajată de cei 5.000 de copii: „Am jucat acasă cu o atmosferă specială și a fost un sentiment extraordinar să jucăm în fața acestor copii.

Mă simt foarte bine. Pentru mine România e ca a doua acasă. Mă simt foarte, foarte bine aici. Încercăm să terminăm pe primul loc din play-out și mă bucur că le-am adus acestor suporteri victoria.

Se întorc jucătorii împrumutați de Rapid la UTA? „Vom vedea”

Claudiu Micovshi a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Mircea Rednic: „Suntem bucuroși pentru această victorie și suntem pe primul loc. Să vedem ce face U Cluj. Copiii ne-au încurajat de la început la final. Ne-am simțit toți foarte bine, mândri. Le mulțumim că au fost alături de noi.

Azi pot să zic că a fost și norocul de partea noastră, dar ni-l face și noi. Vreau să îl felicit pe Kucher pentru parade și pentru apărare care și-a făcut treaba foarte bine”.

Micovshi ia în calcul revenirea la Rapid: „Vom vedea. Nu știu ce va fi. Mai sunt șase meciuri foarte importante pentru noi”.

Ibrahima Conte a reușit primul gol în tricoul arădenilor: „Un gol important pentru mine. Mircea Rednic mi-a zis înainte de meciuri să fiu concentrat pentru că voi marca și uite că am reușit. E foarte important pentru mine și antrenorul tot îmi spunea că trebuie să marchez încă de când jucam în liga a doua în Franța”.

Fundașul central a fost impresionat de atmosferă: „Noi încercăm să ne clasăm pe primul loc. E superb să vezi copiii în tribune și să vezi cum te încurajează. A fost extraordinar pentru mine și inedit”.