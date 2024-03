Mircea Rednic a răbufnit după UTA – Voluntari 4-3: „Toți sunteți Mourinho! Au fost două incidente urâte”

și i-a stricat debutul lui Florin Pîrvu. Echipa lui Mircea Rednic a urcat pe locul nouă în SuperLiga.

UTA, victorie nebună cu Voluntari! Mircea Rednic, declarații savuroase la finalul partidei

un car de nervi la finalul meciului, deși echipa sa a reușit o întoarcere de scor spectaculoasă împotriva lui FC Voluntari. Antrenorul arădenilor a tras concluziile după o partidă nebună.

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic e încântat de ceea ce a văzut pe teren și se felicită pentru schimbările extrem de inspirate: „Felicit oaspeții. Am jucat ambele echipe. Am fost conduși și am reușit să câștigăm. Patru goluri din partea jucătorilor care au intrat. Mă bucur și asta vreau de la ei. Mi-au demonstrat că mă pot baza pe ei și mergem înainte. E primul pas”.

„Puriul” a dezvăluit când va debuta și ultimul transfer al UTA: „Pe Imoh îl veți vedea la meciul viitor, chiar dacă am văzut cârcotași că nu a jucat. Am adus jucători de calitate. Băieții au reacționat foarte bine și chiar mă bucur. Avem mai puțin de două săptămâni să pregătim meciul de la Cluj”.

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic a stins un conflict în vestiarul UTA-ei la pauza meciului cu Voluntari: „Nu mi-au plăcut, iert, dar nu uit”

Rednic a spus că a existat un scandal la cabine la pauza meciului: „La pauză au fost două incidente urâte care nu trebuie să se întâmple în vestiar. Nu mi-au plăcut, iert, dar nu uit. Am avut discuții cu doi jucători, dar ceilalți au reacționat bine. Toți sunteți Mourinho, s-ar putea să îmi pierd eu răbdarea, păcat de tot ce se întâmplă aici. Răbdare, UTI-știlor!”, a mai spus antrenorul la .

Machado, atacantul brazilian, a venit de pe bancă și a fost unul dintre eroii partidei, reușind o „dublă”: „Am luat trei puncte, dar trebuie să ne îmbunătățim jocul, mai ales în apărare, unde i-am lăsat să își creeze mai multe șanse decât trebuia.

ADVERTISEMENT

Trebuie să lucrăm, dar și să ne odihnim. Va fi important să știm cum să facem asta. Nu putem merge în Europa, iar asta cred că e dezamăgitor pentru noi. Vrem să rămânem cât mai sus în clasament”.

Alexandru Tudorie a reușit și el să marcheze și e convins că UTA a meritat să se impună: „Un meci nebun și mă bucur că a fost cu final fericit pentru noi. Am reușit să înscriu și să ajut echipa. Avem niște fani minunați, care ne-au încurajat permanent și le dedicăm această victorie.

ADVERTISEMENT

Am fost mai motivați, mai agresivi și eu zic că am dominat la toate capitolele. Am suferit și noi în anumite momente, au avut și ei ocazii, dar cred că am fost echipa mai bună”.