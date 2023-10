Mircea Rednic i-a pus gând rău Rapidului: „Nu vom juca la egal!”

UTA este în criză de rezultate în acest sezon. Echipa pregătită de Mircea Rednic nu are nicio victorie în ultimele 5 etape și ocupă poziția a 14-a în Superligă. Rednic are însă un as în mânecă.

UTA vrea să o încurce pe Rapid. Rednic schimbă tactica pentru acest meci

,,Nu mă gândesc la un meci egal, să stăm să ne apărăm. Ați văzut ce s-a întâmplat și cu Sepsi. Așa că, vom juca la victorie. Oradea este cea mai bună alegere pentru suporteri, chiar dacă mi-aș fi dorit Sibiu, pentru condiții.

Dar, nu suntem Barcelona, iar ambele echipe vor juca pe același teren”, a declarat antrenorul celor de la UTA Arad, Mircea Rednic, înainte de confruntarea directă dintre formția sa și echipa italianului Cristiano Bergodi, Rapid.

“Nu prea am soluții în atac, de aceea am pregătit un 4-1-4-1 în meciul amical. Rapid joacă cu un singur vârf de atac și cu Ioniță mai retras. Este o echipă pe val, mult mai bună acasă decât în deplasare”, a completat Rednic.

“Va fi o atmosferă frumoasă, am jucat și la Rapid, dar acum datele problemei s-au schimbat. Ambele echipe vor încerca să câștige, cu un plus pentru UTA, care va fi în fața propriilor fani. Mă simt bine pregătit, m-am pregătit singur și acasă.

Aceste două săptămâni cu echipa mi-au prins bine. Să vedem cât voi rezista. Trebuie să obținem victorii și să urcăm în clasament. Obiectivele echipei sunt cele principale acum”, a declarat Kevin Luckassen.

Rapidul, probleme în atac la meciul cu UTA

Atacantul giuleștenilor s-a accidentat grav și va reveni pe teren abia în 2024. Bergodi trebuie să găsească o soluție de efect pentru atacul echipei. Lipsa lui Rrahmani va lăsa un gol imens în forța ofensivă a echipei.

Rapid este în prezent pe locul 3 în Superligă. Giuleștenii vin la Arad cu gândul la o victorie care să îi țină în lupta pentru titlu. În ultima etapă. Rapid a reușit un succes spectaculos în fața celor de la Poli Iași, 3-2 a fost scorul la capătul unui meci în care Ioniță a reușit o dublă.

UTA a scos doar o remiză în ultima partidă din campionat. Arădenii au terminat 0-0 duelul contra celor de la Petrolul. Formația pregătită de Mircea Rednic are 2 victorii, 4 egaluri și 5 înfrângeri în acest sezon de Superligă. 10 puncte a reușit să adune UTA în 11 partide.