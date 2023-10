Mircea Rednic prinde curaj după FCU Craiova 1948 – UTA 2-3: ”Nu vorbesc despre retrogradare, nu e cazul”

”Puriul” a reușit, așadar, prima victorie a arădenilor de pe teren propriu din acest sezon și visează deja la primele locuri din play-out, cu toate că acum câteva etape specialiștii o vedeau pe UTA una dintre favoritele la retrogradare. Acest scenariu nu ar mai trebui să fie luat în considerare, crede Rednic, după victoria 3-2 cu FCU Craiova 1948.

Mircea Rednic nu are emoții după meciul cu FCU Craiova 1948

”Meci greu, noi l-am făcut greu. Victorie așteptată de toată lumea, a fost perioadă grea. Sper să nu mi se facă rău, mă doare capul. Glumesc. Jucătorii care au venit acum au început să se integreze, nu stăm rău. Am avut bară, situații de a marca, am fost puțin egoiști la câteva faze. Trebuie să jucăm pentru echipă, nu pentru noi.

Sunt exigent, am pățit-o în ultimele două meciuri. Ne-am jucat cu ocaziile și apoi am luat gol și am pierdut puncte”, a declarat Mircea Rednic după finele partidei. Cheia secretului ca UTA să facă performanță în acest sezon e modestia, crede antrenorul. Totodată, Mircea Rednic nu s-a ferit să dezvăluie că va trimite în Cupă rezervele sau jucători care au mai puține minute jucate, cu toate că această competiție l-ar interesa.

”Să rămânem modești, meciurile grele doar acum încep, voi da posibilitatea și la alți jucători. Ne interesează Cupa. Aș acorda un 7 acestui joc de azi, nu 10. Ne-am jucat cu ocaziile, Craiova ca echipă nu sunt puternici, dar individual sunt foarte buni.Poate precipitare din partea noastră, inspirație, în loc să aleagă soluția simplă au ales cea complicată, au mai făcut un dribling, au fost egoiști”, a completat Mircea Rednic.

este conștient că etapa viitoare UTA Arad are șansa enormă să se distanțeze de rivala din clasament Dinamo București, formație care alături de FC Botoșani pare condamnată în acest sezon la retrogradare. Cu toate acestea, meciul cu Dinamo nu ar trebui tratat cu superficialitate de către arădeni, avertizează Mircea Rednic.

”A fost o perioadă dificilă, trebuie să acumulăm puncte, am pierdut multe puncte pe mâna noastră, avem de recuperat. E prima victorie în deplasare în acest sezon. Toate meciurile sunt speciale (n.r. cel cu Dinamo urmează), mai ales după victoria asta ar fi păcat să nu legăm încă o victorie. Eu le-am zis să nu trateze cu ușurință meciul de astăzi, și alte echipe ca Farul sau Rapid au venit pe vârfuri și au avut probleme”, a remarcat ”Puriul”.

Clasamentul arată cel puțin interesant în acest moment, fiind vorba despre un calup de echipe care își suflă în ceafă, iar UTA Arad este una dintre ele. Cel puțin la nivel declarativ, exceptând Dinamo și Botoșani, nimeni nu ar trebui să își facă griji pentru evitarea retrogradării, însă UTA Arad este luată în considerare de către specialiști când vine vorba despre subsolul clasamentului.

, nu vorbesc despre retrogradare pentru că e devreme și nu va fi cazul. Băieții înțeleg ce le cer eu, în apărare cam multe goluri am luat. N-am de ce să mă plâng, lotul e foarte bun. E greu acum că jucăm din trei în trei zile, problema principală e băieții să se refacă. Cei care au rămas acasă, cei care n-au jucat azi să fie pregătiți, să răspundă prezent”, a concluzionat antrenorul celor de la UTA Arad.

UTA Arad ocupă momentan locul 12 în clasament cu 15 puncte, cu un punct peste FCU Craiova 1948 și 2 puncte peste FC Voluntari. Dinamo București (10 puncte) și FC Botoșani (6 puncte) par echipele care vor avea mari probleme să evite retrogradarea în acest sezon. Între timp, Poli Iași, Universitatea Cluj și Oțelul Galați au 16 puncte, însă clujenii au un meci mai puțin disputat.