Mircea Rednic, reacţie savuroasă după Farul – UTA Arad 2-2: “Noi suntem «Cireşarii»!”

, într-un meci restanţă din SuperLiga. Echipa lui Rednic a condus de două ori, cu 1-0 şi 2-1, dar s-a văzut de fiecare dată egalată de trupa lui Hagi.

Mircea Rednic: “Păcat că în faţa porţii nu am fost lucizi”

la final cu punctul obţinut la Ovidiu şi este îngrijorat de perioada următoare, destul de aglomerată. Rednic l-a lăudat pe Fabry, despre care spune că este cel mai bun decar din România:

“Sunt mulţumit, ţinând cont de situaţiile pe care le-a avut Farul în repriza a doua. În prima parte am putut să ne distanţăm, am avut şi la 1-1 cu Fabri singur. A fost o repriză foarte bună.

Farul este o echipă care joacă, mai ales acasă. Am avut momente în care i-am surprins. Păcat că în faţa porţii nu am fost lucizi. Demarcările lui Cooper nu au fost ok. Normal că mi-aş fi dorit să câştigăm.

Sunt supărat că la un corner şi jumătate… şi golul 1 şi golul 2. Aici nu sunt de acord. Fiecare jucător ştie pe cine are în marcaj, avem şi doi jucători liberi care stau pe colţul scurt şi colţul lung.

“Cum am spus, noi suntem «Cireşarii»”

I-am surprins. Nu l-am lăsat pe Ofosu pentru că nu este ok din punct de vedere fizic încă. A intrat foarte bine ca titlular pentru prima dată, dar mai are de muncă. Trebuie să gestionăm bine perioada asta.

În primul rând, trebuie să ne refacem. Avem drum la Bucureşti, apoi la Craiova. Cum am spus, noi suntem «Cireşarii». Sunt forţat în perioada asta. Trebuie să gestionez foarte bine. Jucătorii care au venit au adus calitate, dar fizic nu sunt ok.

Mă bucur de aceste două transferuri: Fabri şi Micovschi. Eu cred că Fabry este peste Palic, cel mai bun număr 10 din campionat. Trebuie să profităm de calităţile pe care le are, să facem mai mult.

Cu Gică Hagi am vorbit. Suntem supăraţi amândoi, că voiam ambii să câştigăm. A fost un meci pe muchie de cuţit”, a declarat Mircea Rednic la final.