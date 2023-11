Mirel Drăgan se pregătește pentru campionatul mondial: ”Țin cont de acest mit”

Mirel Drăgan și-a deschis sufletul în fața noastră și a dezvăluit unul dintre cele mai mari secrete ale sale. În exclusivitate pentru FANATIK, campionul mondial la Kempo vorbește despre planurile sale de viitor. În plus, ne-a povestit și cum reacționează atunci când este provocat în afara ringului.

Mirel Drăgan se apropie de finalul carierei: “Vreau să îmi deschid o academie”

Luptătorul se pregătește intens pentru meciul pe care îl va avea cu campionul Turciei. Deși este puțin dezavantajat, din pricina înălțimii adversarului, Mirel Drăgan este convins că la final va fi învingător și va câștiga centura.

“Am un meci greu și voi lupta cu campionul Turciei. Am un dezavantaj pentru că adversarul meu are o înălțime de 1.87. Ori sunt eu prea mic, ori e el prea înalt. Suntem la aceeași categorie, 77 de kilograme. Dar eu cred că îi voi tăia acest avantaj, iar la final de meci vreau să câștig centura.

Ușor, ușor, eu mă apropii de finalul carierei și aș vrea să îmi închei cariera în glorie. Îmi doresc meciuri cât mai spectaculoase, iar la final de meci să fiu învingător.

După îmi doresc să îmi deschid o academie de kempo, unde să împărtășesc tot ce am acumulat”, a declarat Mirel Drăgan, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mirel Drăgan, despre rețeta succesului: “Nu mă distrage absolut nimic”

Campionul mondial spune că unul dintre secretele sale, care îi asigură victoria în ring, este să rămână focusat în permanență. Nimic nu îi poate distrage atenția lui Mirel Drăgan, nici măcar femeile frumoase. În plus, mai există un mit în lumea sportivilor, care se aplică înaintea meciurilor și de care luptătorul ține mereu cont.

“De la meciuri pe mine nu mă distrage absolut nimic, sunt focalizat doar pe meci. Nu mă distrage o femeie frumoasă sau altcineva. , îmi văd de treaba mea. Când vine vorba de cariera mea sportivă, nimic nu mă poate distrage.

Știu că există un mit conform căruia nu ai voie să ai relații intime înainte de meci. Eu țin cont mereu de acest mit și până acum a fost totul ok. E vorba de săptămâna dinainte de meci, când trebuie să mă concentrez doar pe asta.

Cele mai importante momente au fost atunci când am ieșit campion european, chiar și atunci când am ieșit campion național. Sunt emoții, sunt trăiri, sunt ani de muncă în spatele acestor rezultate”, a mai spus campionul.

Campionul mondial, provocat și în afara ringului: “Am evitat aceste conflicte”

Mirel Drăgan a recunoscut faptul că de multe ori i s-a întâmplat să fie provocat de alte persoane în afara ringului. Cu toate acestea, luptătorul și-a păstrat calmul și nu a dat curs acestor conflicte. În plus, campionul a declarat că acum se simte un om împlinit, din toate punctele de vedere.

“Îmi doresc să continui în glorie. S-a întâmplat să am altercații, dar de multe ori mă bufnește râsul. Încerc să evit orice conflict, nu sunt o persoană conflictuală în afara ringului și a sălii. aceste conflicte, de multe ori banale.

Am fost de multe ori provocat, dar nu am răspuns provocărilor. Atunci când nu sunt importante pentru mine, nu pot să dau curs unor discuții care nu îmi sunt benefice. Tot ce mi-am propus în activitatea mea de sportiv mi-a ieșit. Nu consider eșecuri nici înfrângerile.

Am avut și multe victorii. Pe toate le-am luat ca un plus de valoare. Am învățat și din înfrângeri și din victorii. Le-am luat ca pe niște lecții. Nu am regrete, am făcut tot ce am vrut. Pot spune că sunt o persoană împlinită din toate punctele de vedere”, a mai declarat Mirel Drăgan pentru FANATIK.