TJ Miles vrea copii cu Francisca chiar dacă e uneori e nemulțumit de ea: ”Nu știe direcțiile”

TJ Miles are planuri mari de viitor cu iubita lui, Francisca. În interviul exclusiv pentru FANATIK, celebrul influencer a vorbit deschis despre relația pe care o are cu iubita sa. Iar dacă planuri de însurătoare nu și-a făcut deocamdată, TJ Miles este pregătit să devină tată. S-a gândit deja și la numele pe care le vor purta viitorii copii. Iar numele alese de influencer vor avea origini americane.

TJ Miles, gata de însurătoare? “Facem un an în martie”

Ai planuri de nuntă cu Francisca?

– E prea devreme să mă gândesc la asta. Suntem împreună de aproape un an, avem aniversarea în martie, chiar de ziua mea. Pe 24 martie vom împlini un an.

ADVERTISEMENT

Cum ai cucerit-o pe iubita ta?

– Cu sufletul meu, cu caracterul pe care îl am. Cu felul meu de a fi, eu sunt așa, dintr-o bucată, așa am cucerit-o.

Ea te știa de la emisiune, de când ai fost la Survivor?

– Nu, nu mă știa de la Survivor pentru că ea nici nu s-a uitat la emisiune. Mă știa de pe TikTok, ne-am mai întâlnit pe la emisiuni. Ea a auzit de mine de la Survivor, dar nu mă știa. Eu i-am propus să facem un video împreună. Totul a decurs natural. Eu știam care e situația Francescăi încă de la început. Ea era căsătorită atunci. Eu îl respect pe omul acela, nu am nimic cu nimeni. Dar nu îmi place să vorbesc despre cineva în absența lui. de persoană.

ADVERTISEMENT

TJ Miles, fascinat de calitățile Franciscăi: “Îmi place mult”

Care este calitatea cea mai importantă pe care o are Francisca? Ce îți place la ea, dar nu i-ai spus niciodată?

– E greu. Asta pentru că eu mereu îi spun tot ce îmi place. Îmi place mult că ea se adaptează extrem de rapid, la orice situație. Învață foarte repede. Iar eu apreciez asta mult la ea.

ADVERTISEMENT

Vă gândiți la copii pe viitor? Ce v-ați dori să aveți, băiețel sau fetiță?

– Aș vrea și fetiță și băiețel, să aibă ochii albaștri. Am vorbit și cu ea, i-am spus că îmi doresc copii și mi-ar plăcea să avem și o fetiță și un băiețel.

Influencerul e pregătit să devină tată: “Copiii vor avea nume americane”

Dar la nume v-ați gândit?

– Nu, e prea devreme să ne gândim la nume. Probabil Miles Jr, pentru băiat. Dar cu siguranță vor avea nume americane. Nu aș vrea nici un nume normal, clasic, american. Îmi doresc ceva diferit. Dar vom vedea la momentul potrivit. Trebuie să găsesc o moleculă specială.

ADVERTISEMENT

Am vorbit despre calități. Dar defecte are Francisca? Sunt lucruri care te deranjează la ea?

– Răbdarea. Nu pot să spun că nu are deloc, dar are de muncit aici. E ceva pentru care trebuie atenție, și mai mult de muncă la asta. Francisca e și vulcanică. Dar e zodia Scorpion, e normal să fie așa. Nu știe foarte bine direcțiile, stânga-dreapta. Nu îi iese din prima, are nevoie de îndrumări. Trebuie ajutată cu Google maps ( râde ). Cam asta ar fi, dar nu sunt chiar defecte.

TJ Miles vrea un proiect în televiziune: “Ceva mare”

Ce speranțe ai de la anul viitor? Ce ai vrea să îți aducă noul an?

– Mi-aș dori un proiect mare în televiziune. De asemenea, aș vrea și un proiect pe partea cinematografică, un film. Vreau concertul meu la festivalul Untold. Am cântat deja doi ani la rând acolo, dar aș vrea să am concertul meu. Vreau un proiect mare în televiziune, ceva frumos, care să scoată tot ce e mai bun din mine.

În ultimul proiect din care ai făcut parte, au mai existat guri rele care au spus diverse lucruri despre tine.

– Nu știu dacă m-a criticat prea tare lumea. Eu cred că am fost foarte iubit în cadrul emisiunii. Eu oriunde mă duc în țară, lumea mă recunoaște și mă felicită pentru Survivor.

Iubitul Franciscăi recunoaște: “La Survivor mi-a lipsit premiul”

Ce crezi că ți-a lipsit în competiție?

– Premiul. Doar premiul, atât. Poate ar fi trebuit să am mai multă răbdare și să îmi arăt mai mult personalitatea. Am avut și zile bune și zile mai puțin bune. Dar per total, am adus destul de multe puncte echipei. Cel mai greu acolo e să stai singur, fără familie.

Pentru că foamea e foame, aia e, înduri. Nu foamea e cel mai dificil lucru pe care îl trăiești. Ci faptul că nu ai aproape familia, prietenii. Ca nu ai niciun contact cu oamenii, asta e cel mai greu.

TJ Miles și Francisca, relație fără gelozii: “Ne știm parolele de la telefon”

Dacă ai fi implicat într-un proiect în care ai fi nevoit să stai departe de casă, cum crezi că ar reacționa Francisca?

– Cred că m-ar susține cu adevărat. Dacă ar avea posibilitatea, cred că ar veni și să mă viziteze. I-aș lăsa conturile de socializare, nu ar fi nicio problemă. Noi oricum avem o firmă care se ocupă de partea asta. E o echipă de marketing.

Contul de Instagram, TikTok, i l-aș lăsa ei, nu aș avea nicio problemă, nu mă feresc cu nimic. Ea nu e geloasă. Noi oricum ne lăsăm telefoanele peste tot. Îi știu parola ei, ea îmi știe mie parola. E totul ok, nu avem probleme pe partea asta. Dacă e să fie geloasă, poate fi oricum. Dar ea nu e o fire geloasă.

Dar tu ești gelos?

– Nu, eu nu sunt din fire gelos. Toți avem o mică parte acolo, de gelozie, în noi. Dar eu știu să o controlez foarte bine. Merg pe principiul că dacă e să se întâmple ceva vreodată, se va întâmpla oricum. Nu vreau să controlez eu tot, să fiu gelos. Las lucrurile să decurgă normal.

Ce semnificație au tatuajele lui TJ Miles: “Sunt credincios”

Ai foarte multe tatuaje. Care este cel mai important tatuaj pe care îl porți pe piele.

– Am multe importante. Dar am unul cu Dumnezeu, pentru că . Cred că acela e cel mai important pentru mine. Am și tatuaj cu bunica mea, cu familia, cu cățeii. Am multe tatuaje cu o semnificație aparte. Dar cred că cel cu Dumnezeu e cel mai important, eu sunt creștin.

Mergi des la biserică?

– Nu merg des, nu. Merg de sărbători. Când m-am întors în România, am fost de Paște să iau lumină. Am fost și la nunți, botezuri. Dar să merg așa, nu prea. Eu abia am timp să îmi văd prietenii. Dar eu cu Dumnezeu avem o relație foarte strânsă. Mă rog mereu, zilnic. Nu trebuie să am un loc anume unde să merg și să vorbesc cu El. Dacă vreau, vorbesc cu El și aici, acum.

Pentru ce te-ai rugat ultima dată?

– M-am rugat ultima dată când a fost cățelul meu bolnav. Eu am 3 căței și o pisică. Unul din ei a fost bolnav și m-am rugat la Dumnezeu să o vindece. Asta s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni. Și Dumnezeu m-a ajutat. Iubesc mult animalele, le dau mâncare și celor de pe stradă.