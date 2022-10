Mirel Rădoi, discurs fair-play după Sepsi – Universitatea Craiova 0-1: ”Este o victorie despre care pot să spun că nu este meritată”

Oltenii s-a impus cu un , dar succesul a fost unul norocos, deoarece gazdele au ratat o mulțime de ocazii.

Mirel Rădoi, dezamăgit de jucătorii săi după victoria din meciul Sepsi – Universitatea Craiova 0-1

La finalul întâlnirii Sepsi – Universitatea Craiova 0-1, din etapa a 16-a, prima a returului din SuperLiga, antrenorul Mirel Rădoi a avut un discurs în care a recunoscut superioritatea gazdelor și și-a ”urecheat” proprii jucători.

ADVERTISEMENT

”O primă repriză bună, am avut inițiativa. Repriza a doua au ieșit mult mai deciși, ne-au luat posesia. O victorie care nu e meritată, au avut și două bare și inițiativa în repriza a doua. Eu cred că băieții pot mult mai mult, mai ales pe final de joc.

Ne-am apărat mult prea jos și a apărut o disperare care nu cred că avea rost, nu jucam cu titlul pe masă. La nivel de atitudine, nimeni nu le poate reproșa nimic. Prima repriză m-a deranjat, am fost lipsiți de curaj. Suporterii pot să fie mulțumiți de rezultat, eu nu pot să fiu cu jocul din ultimele 15 minute.

ADVERTISEMENT

Vreau să le uităm. Sepsi nu a avut o posesie câștigată prin calitatea fotbalului, ci prin poziționare. Mai e de muncă, e prima partidă din campionat în care nu am primit gol. Mai sunt multe de reglat, am întâlnit o echipă foarte bună. Trebuie să ne consolidăm acea poziție, mai sunt 42 de puncte în joc, se poate întâmpla orice.

În afară de Farul, nimeni nu e sigur de play-off. E o risipă de energie mare, e clar că va trebui să schimbăm jucători de la meci la meci. E o evaluare continuă a jucătorilor, să vedem cine va rămâne din iarnă”, a declarat Rădoi.

ADVERTISEMENT

Vătăjelu recunoaște că victoria este norocoasă

Autorul singurului gol al meciului de la Sfântu Gheorghe, Bogdan Vătăjelu, consideră că pragmatismul poate ajuta și a dat exemplul celor de la CFR Cluj care așa au câștigat multe titluri.

”Mă simt bine, dar m-am lovit destul de serios cu Safranko. Sunt puțin amețit, dar sunt ok. La gol, Baiaram mi-a așezat-o foarte bine, nu am avut presiune. Am încercat să dau cu dreptul, mă bucur că am înscris și că am luat cele trei puncte care au fost extraordinar de muncite.

ADVERTISEMENT

Să fim sinceri, am avut noroc, pentru că și ei au avut destule ocazii clare. La Sepsi, întotdeauna a fost o deplasare grea și nu am câștigat de multe ori împotriva lor. Am câștigat puțin norocos, dar ăsta e fotbalul.

ADVERTISEMENT

Știu că fanii vor să marcăm multe goluri, dar dacă ne uităm la campioana ultimilor ani nu știu dacă are două, trei meciuri cu multe goluri marcate. Pragmatismul câștigă campionate.

Noi întotdeauna am avut calitate, întotdeauna am avut jucători care pot face diferența, dar am avut momente când nu ne-a ieșit jocul. Victoriile ne vor da mai multă încredere și vom reuși să construim pe aceste victorii”, a spus Vătăjelu.

Sepsi, motivul retragerii în propria jumătate a oltenilor

În schimb, fundașul Bogdan Mitrea a recunoscut că nu a fost o tactică să facă un joc pragmatic, ci totul a venit pe fondul presiunii create de Sepsi: ”Mă gândeam cum o să mă primească, m-au primit bine. A fost ciudat să intru în vestiarul oaspeților. Știam că ne așteaptă un meci greu, așa a și fost.

Am avut puțin noroc, într-adevăr, dar ăsta e fotbalul. Au fost meciuri în care am avut noi ocazii și am pierdut puncte. Am început să fim mai pragmatici. Spectacolul, mai încolo… Noi nu încercăm să facem un joc pragmatic, doar că a fost meritul lor că ne-au înghesuit spre sfârșit”.

Mijlocașul Dan Nistor a recunoscut că victoria a venit cu mult noroc, dar crede că echipa începe să arate din ce în ce mai bine: ”Ne bucurăm pentru aceste 3 puncte care au fost destul de norocoase. Sepsi a avut multe ocazii. Am avut o perioadă dificilă, dar mă bucur că am revenit și îi mulțumesc lui Mister că mi-a dat încredere.

Avem o serie destul de bună, dar nu trebuie să ne oprim aici, să nu ne îmbătăm cu apă rece. Nu am făcut un joc foarte bun, dar e bine că am luat 3 puncte. Încet, încet se leagă traseele și arătăm parcă din ce în ce mai bine”.