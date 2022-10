Mirela Năsturică era să își piardă fata într-o zi de Sfânta Parascheva. Cum a fost evitată tragedia în câteva secunde

Mirela și Elvis Năsturică au povestit de ce este pentru ei extrem de importantă ziua Sfintei Parascheva.

Mirela Năsturică spune că a trăit o minune de Sf. Parascheva, zi în care era să își piardă fata

Interpreții de muzică de petrecere au trecut prin clipe dificile în urmă cu ceva ani, pe 14 octombrie, iar de atunci și-au dat seama că această zi este una specială pentru ei.

Mirela a relatat că era să își piardă fata într-un accident, într-o curbă la intrarea în comuna Afumați de lângă Capitală, acolo unde locuiesc cei doi artiști și tatăl cântăreței.

„Am avut o cumpănă a vieții noastre. Eu mă duceam către tatăl meu, pentru că ea și acum e înnebunită după bunic, în comuna Afumați, unde și noi ne-am mutat din București. I-am zis, hai că îl luăm pe tataie.

E adevărat, în curba din comuna Afumați, o curbă foarte periculoasă… Eu am blocat mașina, asta e culmea. Am auzit portiera când s-a deschis. Mi-am dat seama că ea a deschis ușa. Gică era la ușa din dreapta, ea la ușa din stânga. Mi-a zis: Mirela, doar am auzit că portiera s-a deschis…

Nu ne mai găseam cuvintele, ni s-a uscat gura, buzele. Am auzit doar că ușa s-a deschis, am pus mâna pe ea și am tras-o. După ce am ajuns la taică-meu, am înțeles că a fost o zi sfântă, Sfânta Parascheva”, a declarat Mirela Năsturică

Micuța soților Năsturică a fost des pe la spitale

Această cumpănă nu a fost singura! Elvis și-a amintit și el de unul din momentele dificile prin care a trecut, în care tot fiica lor era în pericol. Aceștia au fost de mai multe ori la spital cu Sara, care nu se simțea foarte bine. Medicii erau convinși că micuța suferea de o boală incurabilă, susține Elvis Năsturică.

Elvis a mărturisit în emisiunea lui uimirea pe care au avut-o medicii când au constatat că fata lor nu mai are nimic. Artistul a pus totul pe seama rugăciunilor pe care aceștia le-au adresat către